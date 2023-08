Această schimbare va afecta 60.000 de familii

În 2024, Guvernul de la Berlin va reduce numărul persoanelor care primesc alocație parentală, cunoscută sub denumirea de „Elterngeld”, pentru a reduce bugetul anual. Elterngeld este un ajutor financiar oferit familiilor care câștigă un total combinat de 300.000 de euro în venit impozabil pe an și părinților singuri cu un venit mai mic de 250.000 de euro. Banii se oferă de la nașterea copilului până când împlinește 14 luni (un an și două luni).

Ministrul Familiei din Germania, Lisa Paus, a anunțat recent că această schimbare va afecta 60.000 de familii nemțești, precizând, totodată, că numai famiile cu venituri mari nu vor mai primi alocație parentală. În acest fel, Guvernul de la Berlin ar economisi 150 de milioane de euro în 2024.

Această decizie a fost aspru criticată. De exemplu, secretarul general al CSU, Martin Huber, a spus că este „o palmă în față pentru multe familii tinere”, subliniind că femeile tinere cu o bună educație vor suporta greul deciziei Guvernului de la Berlin.

„Nu trebuie să avem grijă doar de cei care au nevoie de plăți de transfer (lunare), ci de toată lumea. De asemenea, cei cu venituri mari ar trebui să aleagă să aibă copii. În acest scop servește și alocația parentală”, a spus Dorothy Bär, viceliderul grupului parlamentar CDU/CSU.

În Germania, oamenii cu experiență îndelungată în muncă primesc pensii mici

O persoană din Germania care a lucrat timp de 40 de ani și a plătit contribuții la asigurările sociale primește o pensie de doar 1.370 de euro pe lună, partidul politic Die Linke avertizând că suma este „scandalos de mică”. Mai rău, pensionarii din statele federale din Est primesc și mai puțin, conform informațiilor publicate de Die Welt.

Persoanele „cu experiență îndelungată în muncă” vor primi o pensie medie de 1.370 de euro/lună. Totuși, diferențele dintre pensiile din estul și vestul Germaniei sunt încă semnificative. Astfel, angajații cu vechime în muncă au primit în medie 1.423 de euro în Vest și doar 1.255 de euro în noile state federale la sfârșitul anului 2021.

Sören Pellmann, deputat în Bundestag reprezentând Die Linke, a zis că suma de 1.370 de euro după 40 de ani de muncă este cu siguranță insuficientă. Potrivit Die Linke, actualul sistem de pensii din Germania este viciat și necesită o reformă profundă.

Datele publicate de Ministerul Federal al Muncii din Germania arată că pensiile asiguraților pe termen lung au fost cele mai mari în Saarland, în medie de 1.488 euro, fiind urmate de Renania de Nord-Westfalia (1.482 euro) și Hamburg (1.458 euro). Cele mai mici pensii au fost în Turingia (1.226 euro pe lună), Saxonia-Anhalt (1.237 euro) și Saxonia (1.242 euro).