Marcel Ciolacu: O să ieşim împreună şi o să explicăm ce adăugiri avem la actualul program de guvernare

Liderul social-democrat a explicat că, alături de premierul Nicolae Ciucă, va anunţa curând ce schimbări vor fi aduse programului de guvernare.

Marcel Ciolacu a făcut referire la un program bazat pe „patriotism economic“.

„Împreună cu domnul prim-ministru şi preşedinte al Partidului Naţional Liberal, domnul Nicolae Ciucă, o să ieşim împreună şi o să explicăm ce adăugiri avem la actualul program de guvernare, ce constatări, că anumite lucruri nu se pot realiza.

Repet, s-a dus vremea campaniei electorale, oamenii aşteaptă lucruri concrete şi vom veni împreună.

Avem o linie roşie şi eu şi domnul Nicolae Ciucă credem că în zona industriei alimentare şi industriei materialelor de construcţii statul român trebuie să intervină şi să reducem deficitul de balanţă comercială”, a declarat Marcel Ciolacu, aflat vineri la Piteşti, la conferinţa de alegeri a PSD Argeş.

Marcel Ciolacu, nemulţumit că bitumul folosit de constructorii din România este aproape în totalitate importat

Preşedintele PSD a subliniat şi că există un număr foarte mare de contracte semnate în ultima perioadă, în special în domeniul infrastructurii.

Iar statul trebuie să intervină în anumite domenii, cum ar fi, spre exemplu, problema bitumului, care este importat în proporţie de aproape 90% de către constructorii din România.

„Avem cele mai mari investiţii. Poate nimeni nu se aştepta ca Sorin Grindeanu să semneze atâtea contracte şi să fie o explozie, mai ales în infrastructura critică. Este normal ca statul acum să intervină.

Vă dau un singur exemplu: bitum. Trebuie să găsim soluţii. Aproape 90% din bitumul folosit de către constructorii din România este importat, trebuie să intervenim în acest domeniu”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Continuă alianţa PSD-PNL şi după toate rundele de alegeri de anul viitor?

Cât despre o posibilă candidatură în tandem la prezidenţiale, alături de Nicolae Ciucă şi o continuare a alianţei PSD-PNL şi după 2024, şeful PSD a precizat următoarele:

„Haideţi să ne limităm la ceea ce am spus eu. Am văzut anumiţi parteneri de coaliţie că deja au răspuns la ceea ce nu am spus eu. Eu mă bucur de acest lucru, dar am înţeles şi mesajul lor.

Am înţeles şi sondajele din ultimul timp care au ieşit în spaţiul public comandate de către PNL care nu sunt tocmai prietenoase. Eu cred că am dat un mesaj foarte clar – această coaliţie poate continua şi după anul 2024.

Ca om politic, eu nu exclud nicio variantă, atâta timp cât avem un program de guvernare şi o guvernare la aşteptările românilor, care să răspundă în acest moment şi pe viitor, repet, la aşteptările şi nevoile românilor şi companiilor româneşti. Dacă vom avea această abordare comună, atunci de ce nu să avem şi o alianţă?

Acest lucru nu l-am decis, pentru că nu îl decide Ciolacu, cum nu îl decide nici Nicolae Ciucă. Acest lucru îl decid membrii celor două partide, prin discuţii, prin forurile pe care le au, prin statut, dar nu am exclus acest lucru. (…)

Vom merge la alegeri separat. Nu avem nicio problemă. Mă bucură reacţia ca să ştiu să nu îi mai obosesc pe colegii mei degeaba.”