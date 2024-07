Adrian Veștea, ministrul Dezvoltării din partea PNL, a afirmat că viitorul Guvern și Parlament ar trebui să considere modificarea Constituției ca un proiect esențial pentru țară, pentru a permite reorganizarea administrativ-teritorială.

De asemenea, Veștea a subliniat necesitatea unor investiții semnificative în infrastructura rutieră, având în vedere că un sfert dintre drumurile publice din România sunt încă pietruite sau de pământ.

Ministrul Dezvoltării a declarat că reorganizarea administrativ-teritorială a României ar trebui să înceapă cât mai repede, având potențialul de a spori eficiența economică a țării.

El a subliniat necesitatea ca acest demers să fie un proiect major asumat de guvernul viitor.

„În primul rând, consider că acest proces trebuie să înceapă cât se poate de repede, e un aspect care sigur va duce la eficientizarea economică a României. Am discutat în acest mandat. Am început un astfel de proces tocmai pentru că trebuie să fie un proiect de țară pe care trebuie să și-l asume o guvernare viitoare.

Anul acesta am trecut prin mai multe procese electorale, (….) iar de anul viitor primele demersuri care cred că trebuie făcute ar fi acelea de a îmbunătățit cadrul legal, a găsi posibilitatea, prin modificarea Constituției, ca acest proces să se poată derula. Până acum, acest proces nu a mers decât pe direcția de a se crea mai multe administrații locale. (…)

Ar trebui ca, prin modificarea Constituției, să putem permite cadrul legal în care să putem începe acest proces de reorganizare administrativ-teritorială.

Trebuie începută o campanie de conștientizare a tuturor cetățenilor României că acest aspect va duce la îmbunătățirea calității vieții în fiecare comunitate. Acest lucru trebuie făcut serios.

Trebuie să fie un proiect asumat de Guvern, un proiect de țară, care să ducă la eficientizare din punct de vedere economic a României”, a declarat ministrul Dezvoltării, la B1TV.