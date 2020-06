Restricţiile de circulaţie de pe Autostrada Soarelui vor fi ridicate joi, 11 iunie 2020, începând cu ora 10:00, mai devreme decât a fost estimat iniţial, a anunţat, miercuri, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC).

„Poziţia pe care o am ca ministru al Transporturilor şi pe care am susţinut-o şi din calitatea de preşedinte al Comisiei Transporturi este ca, în timpul sezonului estival, lucrările de întreţinere la sectoare de drum precum Autostrada Soarelui trebuie suspendate.

Văd că managementul CNAIR a înţeles ce le-am cerut, ce le-au cerut toţi românii care doresc să ajungă repede şi în condiţii de siguranţă pe litoral. Astfel că mâine, mai devreme de termenul fixat, vor fi ridicate restricţiile de pe A2, iar la sfârşitul săptămânii traficul se va desfăşura aşa cum trebuie”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Potrivit MTIC, reprezentanţii CNAIR, ai antreprenorilor ce execută lucrările pe A2, şi cei ai poliţiei rutiere vor întreprinde toate demersurile legale, dar şi realizarea lucrărilor specifice pentru marcajele rutiere, astfel încât traficul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.

Scandal la finalul mini-vacanţei de Rusalii din cauza lucrărilor de pe autostradă

Mii de şoferi care au fost pe litoral şi s-au întors pe Autostrada Soarelui s-au plâns, la finalul mini-vacanţei de Rusalii, de lucrările efectuate pe şoseaua de mare viteză. Din cauza acestora, s-au format cozi uriaşe pe sensul spre Bucureşti.

În urma apariţiei informaţiilor în presă, ministrul Lucian Bode a anunţat, luni, că nu se vor mai efectua lucrări de întreţinere pe Autostrada A2 în perioada 15 iunie – 15 septembrie.

„În acest an, avem programate lucrări de întreţinere periodică, covoare asfaltice, îmbrăcăminte, reciclări etc pe 65 kilometri din cei 230 km Autostrada Soarelui Bucureşti-Constanţa. Până în acest moment, în 5 luni, am reuşit să finalizăm 33 km de lucrări de întreţinere pe acest tronson de autostradă în condiţiile în care nu a fost trafic. Eu le-am transmis foarte clar celor de la compania de drumuri că nu mai vreau să văd blocaje pe A2, cauzate de lucrările în plin sezon estival.

În consecinţă, în intervalul 15 iunie – 15 septembrie pe Autostrada Soarelui nu va exista niciun blocaj cauzat de lucrări de întreţinere la acest sector de drum. Pe data de 12, în noaptea de joi spre vineri (11 spre 12 iunie) am primit informaţia de la compania de drumuri că inclusiv marcajele vor fi realizate şi toate restricţiile pe Autostrada Soarelui vor fi ridicate astfel încât weekend-ul următor să nu mai avem blocaje cauzate de lucrări. Rămân circa 30 km la care se va interveni după 15 septembrie. Este anormal ca în sezonul estival compania de drumuri să execute lucrări pe A2”, spunea, luni, ministrul Transporturilor, potrivit Agerpres.