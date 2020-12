Președintele UDMR susține că redeschiderea școlilor, cel puțin pentru școala primară, este necesară și va susține acest lucru în cadrul discuțiilor după investirea Guvernului.

„Eu în continuare susțin – și probabil că vor urma aceste discuții după învestirea guvernului – vom susține deschiderea școlii, măcar școala primară, până la clasa a patra, dar eu aș prefera până la clasa a opta , să avem posibilitatea în ianuarie să redeschidem școlile”, a spus Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Acesta susține că nu s-a discutat când și în ce condiții va fi luată această decizie, dar consideră că elevii, mai ales din școala primară, nu pot pierde un an școlar.

„Eu voi susține și voi argumenta pentru o astfel de decizie, dar deocamdată nu am discutat când și în ce condiții, dar cred că nu putem pierde un an școlar, mai ales când e vorba de copii mici, de școala primară, fiindcă nu se poate fără contact permanent direct cu pedagogi, cu învățători”, a adăugat el.

În noua echipă de guvernare sunt oameni serioşi

În ceea ce privește viitoarea guvernare, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a venit momentul unui guvern stabil, cu o majoritate stabilă, menţionând că în noua echipă de guvernare sunt oameni serioşi, competenţi, cu o „viziune armonizată”.

„Trecem printr-o criză economică şi toate consecinţele pandemiei, deci ne-am asumat o misiune împreună cu colegii noştri, am format o majoritate parlamentară pentru că în această perioadă care urmează România are nevoie de o stabilitate politică. Opt ani de zile am avut o criză permanentă, dar a venit momentul să avem un guvern stabil, cu majoritate stabilă şi să încercam să guvernăm România în aşa fel încât fiecare om, fiecare comunitate să aibă o perspectivă clară, să existe predictibilitate şi să existe speranţa zilei de mâine pentru o viaţă mai bună”, a afirmat Kelemen Hunor după semnarea acordului de guvernare cu liderii PNL şi USR PLUS – Ludovic Orban, Dan Barna şi Dacian Cioloş.

El a spus că în echipa guvernamentală vor fi oameni foarte bine pregătiţi.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea