Chiar dacă introducerea noului sistem de plată continuă să genereze controverse uriașe pe piaţa americană, și alte companii cunoscute se pregătesc să facă pasul spre verificarea biometrică. Întrebarea, scrie Forbes, este dacă oamenii sunt pregătiți să plătească astfel.

Celebrul lanț american de cafenele Starbucks intenționează să dezvolte un sistem de plată, folosit deja de Amazon, şi anume plata prin scanarea palmei clientului. Sistemul, care permite clienților să-și plătească cafeaua prin înscrierea și înregistrarea palmelor la un chioșc special din magazin, a fost deja folosit de lanțul de cafenele în două magazine-concept Amazon Go, construite în parteneriat, la New York.

Unde s-a testat deja

Acum însă lanțul american de cafenele încearcă sistemul pentru prima dată într-una din cafenelele Starbucks din Washington, într-o mică comunitate, unde vârsta medie este de aproximativ 45 de ani, cu aproximativ 10 ani mai în vârstă decât rezidentul mediu din Seattle. Această diferență de vârstă poate fi unul dintre motivele pentru care gigantul Starbucks a selectat această comunitate pentru a testa sistemul de plată cu palma, în premieră, într-unul dintre magazinele sale.

În general, consumatorii mai în vârstă se simt mult mai bine cu metodele de plată tradiționale, cum ar fi numerarul sau cardurile, și adesea evită formele noi de plată, cum ar fi plata mobilă. Dacă tinerii din SUA spun că se simt confortabil cu tehnologia biometrică din zilele noastre, generațiile mai în vârstă se declară sceptice și chiar se tem de așa ceva.

Ce urmează?

Lanțul american de cafenele trebuie acum să-i convingă pe unii clienți, în special pe cei mai în vârstă, să-și întindă palma pentru a achita cafeaua. Potrivit angajaților Starbucks care i-au ajutat pe clienți, reacția inițială la acest sistem a fost una mixtă, clienții mai în vârstă fiind cei mai înspăimântați.

„Sunt foarte înspăimântați de asta”, a spus unul dintre angajați. ”Este un oraș cu anumite obiceiuri și tradiții, așa că unii oameni nu sunt interesați”, a adăugat el.

Informațiile pot fi stocate pe servere din afara țării în care locuiți

În plus, cine a verificat termenii și condițiile folosirii tehnologiei biometrice (care se află pe site-ul Amazon One în timpul înscrierii), a văzut că literele mici arată că sistemul va stoca semnătura palmei, inclusiv pe serverele care ar putea fi în afara SUA. Serviciul transmite date în cloud atunci când interacționați cu un dispozitiv Amazon One și stochează semnătura palmei pentru a vă autentifica, personaliza și îmbunătăți Serviciul. Aceste informații pot fi stocate pe servere din afara țării în care locuiți.

Literele mici spun că sistemul va șterge automat semnătura palmei unui utilizator, dacă acesta nu a interacționat cu un dispozitiv timp de doi ani. Compania Amazon One a anunţat luna trecută că va lansa în următoarele luni cititoare biometrice care vor permite clienţilor să acceseze informaţii despre cardurile de credit şi conturile de fidelitate prin scanarea palmei. Panera, care are peste 2.000 de locaţii în întreaga ţară, este primul lanţ de restaurante la nivel naţional care va utiliza acest instrument.

Prin intermediul noului program, vizitatorii îşi vor scana palmele pentru a fi întâmpinați după nume şi pentru a primi recomandări de comenzi personalizate pe baza preferinţelor din trecut. De asemenea, aceştia vor putea plăti cu ajutorul tehnologiei de scanare a palmelor.