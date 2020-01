Compania Amazon dezvoltă terminale de plată care vor permite cumpărătorilor să plătească scanând palmele mâinilor. Însă, momentan, Amazon nu a dat nicio declarație cu privire la implementarea acestui sistem.

WSJ a declarat că Amazon vizează cafenele, restaurante cu servicii rapide și alte locații care „fac multe afaceri repetate”.

De asemenea, a raportat că platforma lucrează cu Visa pentru a testa tehnologia și este în discuții cu Mastercard. Visa și Mastercard nu au oferit declarații.

Povestea a început în septembrie 2019 când New York Post a declarat că Amazon testează anumite scanere prin care să se poată plăti cu palma, la automatele din birourile sale din New York și plănuia să extindă opțiunea de plată în unele locații Whole Foods, la începutul anului 2020.

Aparent, senzorii de înaltă tehnologie folosiți în sistemul pilot nu necesită ca consumatorii să atingă fizic suprafața de scanare. Folosesc anumite tehnologii pentru a prelucra și identifica forma și dimensiunea fiecărei mâini scanate înainte de a încărca un card de credit deja în fișier.

Sistemul de plată cu palma, încă în testare

Una din fabricile companiei din Mumbai, testa un „sistem de identificare biometrică fără contact”, ce descrie un scaner de mână, care poate captura imagini cu palmele utilizatorilor și „ caracteristici mai profunde ”ca venele.

Se pare că acest nou sistem va putea fi folosit în magazine, biblioteci, spitale și birouri și poate fi utilizat împreună cu dispozitivele de vânzare.

„Utilizatorul poate prezenta mâna către un scaner pentru a autoriza o plată cu un cont asociat cu datele de identificare”, spune aplicația. (De asemenea, se spune că scanerele pot fi utilizate împreună cu roboți pentru a facilita livrarea pachetelor.)

Știrea vine după eforturi similare din partea Amazon pentru a elimina problemele cauzate de plăți. Între timp, platforma chineză de comerț Alibaba a lansat o tehnologie similară „zâmbet-plătește”, care permite utilizatorilor să autentifice plățile cu scanări faciale, la un restaurant de la compania Yum China din fast-food.

Tehnologie de ultimă oră

„Amazon a investit destul de mult timp și bani în această tehnologie”, citează TechNewsWorld.

„Ar fi ciudat dacă nu l-ar implementa pe piață.”

Ce avantaje aduce plata cu palma?

Scanarea manuală „este probabil o soluție mai acceptabilă decât recunoașterea facială, care a avut probleme grave cu etnia”, a spus Rob Enderle, analistul principal al grupului Enderle.

„Ar trebui să fie o metodă mai bună decât cardurile de credit și ID-urile de imagine, care sunt relativ ușor de falsificat”, a spus el pentru TechNewsWorld.

