Denisa Mateescu, directorul Western Union pentru Europa de Sud-Est, remarcă faptul că această tendință a fost deosebit de evidentă în creșterea numărului de plăți și tranzacții online din țară, în special în timpul pandemiei. În acest interviu, Mateescu discută despre concurența de pe piață, despre beneficiile serviciilor bancare digitale și despre rolul Western Union în a ține pasul cu evoluția pieței pentru a răspunde nevoilor clienților săi.

Flexibilitate și anvergură

Punând accentul pe inovație și pe satisfacția clienților, Western Union continuă să se diferențieze de concurenții săi prin experiența sa omni-channel care oferă clienților flexibilitate, încredere și o rețea globală vastă.

Mateescu explică modul în care aplicația bancară digitală a companiei a schimbat modul în care clienții cheltuiesc, trimit și economisesc bani în România și cum noile oferte pentru consumatori și programele de loialitate sunt modul lor de a le mulțumi consumatorilor români pentru încrederea acordată.

Fiind una dintre cele mai de încredere și preferate opțiuni pentru transferurile de bani la nivel mondial, prezența Western Union în România și la nivel global continuă să facă o diferență în viața clienților săi.

Un comportament stabil

Capital: Cum evoluează piața pe care activați?

Denisa Mateescu: Este uimitor să te gândești că înainte de 1995 nu existau carduri emise în România, iar acum avem aproape 20 de milioane de carduri, atât de credit, cât și de debit, emise în țară (conform datelor Băncii Naționale a României). Acesta este doar un indiciu al modului în care piața se îndreaptă din ce în ce mai mult spre digital.

Desigur, sectorul tranzacțiilor în numerar a rămas și el puternic în comparație cu Europa de Vest, dar există o tendință clară către digitalizare în rândul a tot mai multe categorii demografice. În special, contextul pandemic a dus la creșteri semnificative ale plăților și tranzacțiilor online, iar acest comportament, odată format, este aici pentru a rămâne. În general, tendința spre digital este un semn bun pentru modul în care economia românească evoluează și se integrează cu restul Europei și al lumii.

C: De-a lungul timpului, au apărut diverși competitori pe acest segment. Cum caracterizați concurența de pe piață?

D.M.: Concurența pe orice segment este un avantaj, atât pentru noi, companiile, cât și, bineînțeles, pentru consumator, care beneficiază de servicii mai bune. În cazul nostru, ea ne motivează cu adevărat să devenim mai buni, să ne ascultăm mai mult clienții și să le acoperim mai bine nevoile. Suntem, probabil, liderul transferurilor de bani transfrontaliere și în valută, cu o istorie de 172 de ani pe piață, dar nu putem și nu vrem să rămânem pe loc!

Trebuie să depășești problemele

C: Ce vă încântă cel mai mult să lucrați în această industrie?

D.M.: Cred că forța motrice din spatele dezvoltării mele profesionale și nu numai este un fel de curiozitate. O carieră înseamnă să ai capacitatea de a depăși problemele. Să înveți și să evoluezi. Altfel, nu ai o carieră, ci doar un loc de muncă. Activitatea bancară, atunci când este făcută în mod corect, oferă șansa de a avea un impact cu adevărat pozitiv asupra vieții oamenilor. Western Union, o companie cu adevărat orientată spre un scop, îmi oferă această oportunitate de a comunica, de a motiva oamenii, de a veni mereu cu servicii noi și accesibile în România și la nivel global. Așa cum am menționat mai sus, sunt cu adevărat încântat de faptul că noua noastră ofertă de servicii bancare digitale ne permite să facem o diferență și mai mare în viața clienților noștri, adăugând o valoare reală și creând o experiență cu adevărat omni-channel.

C: Ce atuuri găsiți pentru a vă păstra cota de piață?

D.M.: Ceea ce diferențiază Western Union de ceilalți concurenți este modul în care clienții pot beneficia de experiența noastră cu adevărat omni-channel. Aceștia pot trimite bani, în mai multe valute, familiei și celor dragi din întreaga lume și, accesând vasta rețea globală a Western Union, pot primi numerar în sute de mii de agenții din întreaga lume sau direct pe un card, portofel digital sau cont bancar, adesea în timp real. Western Union este singura companie care oferă transferuri de numerar-cash, cash-card, cont-cont, cont-card etc. Cred că acest lucru ne diferențiază cu adevărat de concurență: amploarea rețelei noastre, precum și flexibilitatea și încrederea pe care le oferim clienților noștri. Iar acest lucru este, bineînțeles, ceea ce diferențiază aplicația noastră de digital banking de ofertele similare de pe piață!

Pentru familiști

C: Din ce zonă / domeniu / regiuni aveți cei mai mulți clienți?

D.M .: Ne bucurăm din acest punct de vedere pentru că nu putem pune degetul pe hartă într-un singur loc. Clienții Western Union sunt extrem de echilibrați în toate regiunile țării. Iar acest lucru arată atractivitatea serviciului nostru în toate regiunile și segmentele demografice. Aceasta este o poziție excelentă în care să ne aflăm sincer!

C: Care este profilul clientului dumneavoastră?

D.M.: Ne adresăm mai multor tipuri de segmente demografice și de piață, dar aș spune că profilul clientului Western Union aparține familistului convins, celui care a plecat din țară, dar care nu-și uită rudele rămase acasă sau părintelui care oferă sprijinul necesar copilului care își urmează visele, studiază în străinătate. Suntem mândri să ajutăm clienții noștri să facă o diferență în viața familiilor și a celor dragi lor!

Noutăți esențiale

C: Cu ce oferte/servicii ați venit în ultima vreme?

D.M.: Ca parte a acoperirii mai bune a nevoilor clienților noștri, am lansat în România aplicația noastră de digital banking în urmă cu aproape un an. Răspunsul a fost incredibil! Considerăm că aplicația noastră schimbă într-adevăr modul în care clienții cheltuiesc, trimit și economisesc bani. Pentru a sărbători acest succes pe piață, am anunțat recent noi oferte pentru consumatori, cu o dobândă de 6% pentru deținătorii de conturi premium, un bonus de până la 250 RON pentru clienții care depun lunar 2000 RON și cheltuiesc lunar 1000 RON pe parcursul a 6 luni de la înregistrare, un bonus de recomandare de 75 RON bonus și 1 lună gratuită pentru servicii de abonament la furnizorii selectați. Acesta este modul nostru de a mulțumi consumatorilor români pentru încrederea acordată! Anul trecut am lansat programul de loialitate My WU, disponibil pe www.westernunion.com care oferă puncte pentru fiecare transfer efectuat. Punctele pot fi economisite și răscumpărate pentru reduceri la comisioanele de transfer și vouchere de cumpărături online. De asemenea, beneficiați de programul de cash back pentru fiecare achiziție făcută în magazinul WU.

C: Care sunt principalele beneficii ale serviciilor bancare digitale?

D.M.: Serviciile bancare digitale sunt de multe ori mai convenabile. Puteți efectua tranzacții de pe telefonul mobil sau de pe laptop, practic 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În cazul nostru, acest lucru înseamnă trimiterea de bani în întreaga lume în conturi sau pentru ridicarea de numerar, adesea aproape în timp real. Unii consumatori sunt sceptici în ceea ce privește securitatea, dar nu este cazul. Securitatea este ridicată în cazul aplicațiilor bancare digitale, deoarece acestea necesită o autentificare cu doi factori, precum și o autentificare biometrică.

Un portofoliu de 20 de țări

C: Cum a evoluat numărul de clienți care apelează la serviciile dumneavoastră?

D.M.: Servim aproximativ 120 de milioane de persoane din întreaga lume. Acesta este cu adevărat un număr redutabil. În ciuda concurenței, în ciuda schimbărilor de pe piață, deservim zeci de milioane de persoane. Și, imaginați-vă câte alte milioane, familii și persoane dragi, se află în spatele acestui număr, ca un multiplicator. Cu serviciile noastre disponibile în peste 200 de țări și teritorii, suntem cu adevărat prezenți în aproape fiecare parte a lumii.

C: Ce părere aveți despre piața pe care activați?

D.M.: România este una dintre țările în care produsele noi prind foarte bine. Românii sunt foarte deschiși la oferte noi, la adaptarea unor noi modalități de a-și acoperi nevoile financiare. Succesul aplicației de digital banking este o dovadă în acest sens!