Horia Brenciu a anunțat că se va întoarce pe scaunul de la Vocea României în calitate de jurat. El i-a luat locul lui Denis Roabeș, care a declarat că vrea să se ocupe mai mult de cariera artistică.

Horia Brenciu revine la Vocea România

„Au fost, pe rând, anii 2011, 2012, 2013, 2019 și acum, 2023. Am câștigat de două ori titlul și pofta asta, de a-ți aplauda concurentul care ridică trofeul este de neoprit. Eu singur?! Niciodată! Viața mi-a arătat că alături de prieteni e mai bine să împarți și muzica, și scena, și… podcasturile. Voi fi alături de Teodora Maria Diaconu aka Theo Rose! Asta înseamnă că voi fi alături și de Sasha, fiul ei! Și de tatăl, Anghel Damian! În fine, alături de tot „Clanul”

E adevărat că anul trecut am sughițat de mai multe ori. Cred că m-au pomenit cu drag… Cu fiecare dintre ei am multe amintiri. Singura excepție a făcut-o Denis (The Motans-n.red). Cu el nu am avut niciun tip de colaborare. Timpul nu e pierdut. Doar vine Sala Palatului, în noiembrie. Vocea României este un loc foarte ofertant de dezbatere, iar lui Tudor îi place să se joace.”, a mai spus artistul.

De asemenea, Horia Brenciu a spus că pe platourile de filmare se vor afla și copiii săi, care sunt fani Theo Rose.

„Sigur, dacă vor avea timp… Taberele, campionatele de baschet, cursurile de la Academia de Arte Horia Brenciu, înotul, colegii lor de la școala nouă și celelalte aventuri cotidiene ale familiei Brenciu, sper să lase puțin loc și pentru filmările de la „Vocea”… Oricum, Mina e fan Theo Rose. Nici nu concepe să nu stea în primul rând.”, a declarat Horia Brenciu.

Horia Brenciu va avea un concert aniversar

Mai mult, Horia Brenciu a vorbit și despre concertul aniversar de la Sala Palatului care se va desfășura timp de 3 zile, pe 24, 25 și 26 noiembrie 2023.

„Platoul de la Vocea Romaniei va fi „destinația mea principală de vacanță”! În pauze: „Mă-ntorc la tine, iar și iar… Mareee neagră!”. Iar în clipele rămase, filmez „LUCRURI SIMPLE”, podcastul meu care a ajuns la sezonul 4. Pe scurt, va fi o vară cu mult cântec.

„Micul ecran” e peste tot! Sau totul e pe micul ecran… Așa mi se pare. E interesant. De-a lungul celor 30 ani, de când am început aventura mea pe sticlă, am înțeles că specialitatea mea e, de fapt, bucuria publicului și crede-mă, pentru asta, mă perfecționez la fiecare emisie sau concert. Asta voi urmări și la concertul aniversar de la Sala Palatului, de pe 24, 25 și 26 noiembrie, când o să am, așa cum îmi spunea un coleg din big band-ul meu, cel mai nebun playlist cu cei mai surprinzători invitați.”, a mai spus Horia Brenciu pentru .