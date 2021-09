Sâmbătă, premierul Florin Cîțu a anunțat că salariile românilor vor crește cu 10 procente din ianuarie 2022. Acesta a mai spus că vrea ca formula de creștere a salariului să fie aplicată de la an la an, subliniind că nu dorește ca salariul minim să fie un instrument public.

„Da, va creste. Cred ca va creste de la 1 ianuarie. Varianta spre care mergem este de 10%. Pe langa asta, vreau o formula care sa se aplice in fiecare an, nu vreau sa negociem an de an, nu vreau sa fie salariul minim un instrument politic”, a declarat premierul Florin Cîţu.