Președintele Klaus Iohannis este de părere că nu trebuie exagerat cu închiderea școlilor. Șeful statului susține că elevii trebuie să meargă la școală, asta pentru ca și părinții să meargă la serviciu.

Totodată, președintele a mai precizat că împreună cu cei de la INSP, vineri, s-a stabilit elaborarea unei metodologii.

”Închiderea școlii nu trebuie exagerată, copiii sunt în siguranță în școli. Copiii trebuie să meargă la școală să învețe, părinții trebuie să îi trimită la școală pentru ca și ei să meargă la servici.

Pentru a nu lua măsuri exagerate trebuie să analizăm foarte bine și punctual. De aceea, am convenit astăzi, împreună cu cei de la INSP să elaborăm o metodologie.”, a spus Klaus Iohannis.

Ce a discutat Iohannis la INSP

În ceea ce privește discuțiile de la INSP, șeful statului a precizat că este mulțumit de munca pe care aceste persoane o depun. În același timp, președintele Iohannis este de părere că dacă regulile vor fi respectate așa cum trebuie, pandemia s-ar putea retrage.

Legat de localitățile unde cazurile continuă să crească considerabil, președintele a precizat că acolo va fi nevoie de introducerea unor restricții specifice.

„Am facut o vizita la INSP despre care se vorbeste foarte mult in ultima vreme si am vrut sa am o discutie directa cu expertii care se ocupa de acest domeniu. Am gasit o institutie cu oameni foarte dedicati, competenti, care se straduiesc sa faca fata unei situatii foarte complicate de pandemie. Am apreciat munca pe care o fac, proiectele care sunt in curs, faptul ca se preocupa de resursa umana.

Despre pandemie am discutat destul de mult. Mi-au prezentat viziunea care s-a format aici.

Daca vrem sa avem o viata apropiata de realitate trebuie sa respectam cateva norme: purtatul mstii, pastrarea distantei, igiena mainilor, evitarea agomerarilor si acolo unde, in anumite localitati, incidenta pandemiei este mai mare trebuie introduse restrictii specifice.

Am observat cu totii ca descentralizarea deciziei pentru restrictii a fost un lucru bun, insa este nevoie de mai multa clarificare. Am convenit sa se lucreze la o metodologie care permite luarea unor decizii mai rapide, mai eficiente si mai corelate cu situatia din fiecare localitae si fiecare judet. In acest fel vom putea sa fim mai eficienti, vom putea lua mai repede deciziile care se impun si vom putea evita sa luam restrictii prea dure”, a spus Iohannis.