Președintele Klaus Iohannis a făcut, vineri, o vizită la Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). Președintele a făcut declarații la finalul vizitei.

Anunțul președintelui

„Am vrut să am o discuție directă cu experții care se ocupă de acest domeniu. Am găsit o instituție cu oameni foarte dedicați, foarte competenți, care se străduiesc să facă față unei situații foarte complicate de pandemie. Am discutat și despre mersul pandemiei de la noi.

Am apreciat și munca pe care o fac, și proiectele care sunt în curs – resurse umană, dotare cu aparatura specifică, extindere. Despre pandemie am discutat destul e mult, am discutat viziunea de aici. Abordarea noastră e cam la fel. Nu trebuie să intrăm în panică, dar să fim conștienți că suntem într-o situație de sănătate publică deosebit de gravă. Dacă vrem să avem o viață apropiată de normal, trebuie să respectăm câteva norme: distanța, mască, igienă, evitarea a aglomerărilor.

Despre restricții am vorbit destul de mult. Descentralizarea deciziei a fost un lucru bun, dar e nevoie de mai multă clarificare. Am convenit să se lucreze la o metodologie care permite luare unor decizii mai rapide, mai eficiente și mai corelate cu situația din fiecare localitate. Astfel vom putea să evităm restricții prea dure.

Vom avea mai multe discuții despre unde și purtăm masca. Eu recomand să purtați mască tot timpul când ieșiți din casă. Nu intenționez să revenim la starea de urgență. Vor fi restricționate mai mult întrunirile. E posibil ca nunțile, botezurile să fie restricționate”, a anunțat președintele Iohannis.

Iohannis a arătat că restricţiile specifice trebuie impuse acolo unde situaţia o impune.

„Am convenit cu reprezentanţii Institutului, cu domnul ministru Tătaru şi cu echipa mea să se lucreze la o metodologice care permite luarea unor decizii mai rapide, eficiente şi mai corelate cu realitatea din fiecare judeţ”, a spus Iohannis.

