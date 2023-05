148 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal

Miercuri, 24 mai 2023, liberalii au anunțat că au anulat un eveniment care trebuia să aibă loc la Sala Sporturilor din judeţul Argeş, cu ocazia împlinirii a 148 de ani de la existența Partidului Național Liberal (PNL).

Cu toate acestea, liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, şi secretarul general al PNL, Lucian Bode, împreună cu alţi lideri din conducerea PNL, vor participa la momentul solemn de la Vila Florica, în orașul Ştefăneşti, judeţul Argeş, de la ora 9:00.

„Se împlinesc, astăzi, 148 de ani de existență a Partidului Național Liberal, cel mai vechi partid din Uniunea Europeană. De-a lungul timpului, am promovat valorile și reformele liberale, aducând contribuții importante la dezvoltarea României.

Ne mândrim cu realizările noastre istorice. Am fost mintea și sufletul Unirii Principatelor Române și am avut un rol esențial în reformele economice, agrare și educaționale. Am înfruntat provocări și ne-am ridicat mereu mai puternici, susținând proprietatea privată, credința în Dumnezeu și valorile liberale.

Astăzi, ne concentrăm pe prezent și viitor. La guvernare, am luat măsuri sociale importante pentru a sprijini românii, am crescut punctul de pensie cu 40% în ultimii 3 ani și am mărit salariul minim la 3000 de lei.

Am acordat sprijin financiar pentru cei vulnerabili, pentru a-și putea plăti facturile la încălzire și am asigurat alimente și îngrijire pentru cei care aveau cu adevărat nevoie. Am redus prețul carburanților și am făcut pași concreți spre asigurarea independenței energetice a țării noastre.

În viitor, ne propunem să continuăm creșterea veniturilor românilor și consolidarea clasei de mijloc, să generăm noi locuri de muncă și să dezvoltăm infrastructura de transport. Vrem să sprijinim familiile românești să aibă un trai mai bun și să se simtă protejate.

După 148 de ani, continuăm să scriem istoria Partidului Național Liberal, investind în viitorul României și în șansa noastră, a tuturor, de a trăi mai bine. Astăzi, le transmitem la mulți ani tuturor membrilor PNL și tuturor simpatizanților ideilor liberale”, este mesajul transmis, miercuri, pe pagina oficială de Facebook a partidului.

Scurt istoric al Partidului Național Liberal

Partidul Național Liberal a fost oficial fondat la 24 mai 1875, când un grup de liberali, printre care Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, Gh. Vernescu, Tache Anastasiu, au pus bazele formațiunii politice care avea să marcheze istoria României moderne. Originile mișcării liberale trebuie însă căutate cu mult mai devreme, în perioada pașoptistă, momentul 1875 constituind doar instituționalizarea și coagularea unor grupări care existau deja pe scena politică. După 1866 liberalii au jucat practic rolul principal în procesul de modernizare a României.

Primul președinte al Partidului Național Liberal a fost Ion C. Brătianu. În 1877, în timpul guvernării liberale, România și-a proclamat independența. Partidul Național Liberal a contribuit semnificativ la dezvoltarea și reformarea societății românești, fiind primul partid care a pledat, în 1892, pentru introducerea sufragiului universal. În toată această perioadă, liberalismul a devenit fundamentul ideologic pe care s-a construit România modernă, iar liberalii au acționat sub principiul „Prin noi înșine!” care este și astăzi deviza Partidului Național Liberal.

La finele Primului Război Mondial, România și-a împlinit obiectivul național al Marii Uniri, în timp ce la putere se afla tot un cabinet liberal. De altfel, PNL s-a aflat la guvernare aproape neîntrerupt între 1914 și 1919 (cu excepția perioadei martie-noiembrie 1918). Perioada interbelică a fost una prolifică pentru România și pentru liberali, care au promovat reforma agrară, organizarea administrativă unitară, o nouă legislație electorală și măsuri de refacere a economiei. Liberalii s-au aflat la putere în perioada 1922-1928 (cu o mică întrerupere între martie 1926 și iunie 1927) și apoi în intervalul 1933-1937. Activitatea PNL a fost suspendată între 1938 și 1944, când a fost reluată doar pentru o scurtă etapă.

După cel de-al Doilea Război Mondial regimul comunist a stopat progresul României în termeni de construcție democratică. Instaurarea unui sistem totalitar a însemnat abolirea pluralismului politic și dizolvarea partidelor politice democratice, inclusiv a PNL, care și-a încetat activitatea în noiembrie 1947.

Mulți dintre fruntașii liberali au murit în închisorile comuniste, plătind cu viața credința în principiile democratice și valorile liberale, în vreme ce alții au fost forțați să ia calea exilului. Timp de aproape 50 de ani, liberalii din exil, mulți dintre ei foști lideri ai studenților și tineretului PNL, au continuat să-și promoveze ideile și crezurile și au păstrat viu spiritul PNL, scrie pe site-ul oficial al Partidului Național Liberal.