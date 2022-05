Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a declarat, sâmbătă, că în România urmează să se facă mai multe investiții străine directe, în special în domeniul auto-moto. Potrivit ministrului, discuțiile cu reprezentanții oamenilor de afaceri din Germania au avut deja loc.

”Eu nu vă pot spune câte fabrici vom face, dar vă pot promite că vor fi investiții directe străine, vor fi investiții ale actualelor companii care au investit în România și vor continua la noi și își vor extinde domeniul de activitate. Am discutat în Germania cu reprezentanți ai oamenilor de afaceri. E vorba de investiții în sectorul auto-moto, componente și baterii, unde avem o situație dificilă în acest sector.

Din nou, avem o situație foarte complicată cu livrările din Asia. Aceste companii doresc asigurarea unor facilități de producție în Europa. Săptămâna aceasta am discutat cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Germania, am prezentat avantajele investițiilor în România.

Sunt foarte puține lucruri care se știu despre România, despre avantajele pe care le avem, pentru că prin modul nostru de comunicare nu reușim să spunem corespunzător ce putem face.

Mă aștept ca investițiile să vină într-un timp din ce în ce mai scurt”, a declarat ministrul Economiei, Florin Spătaru, sâmbătă, la Antena 3.

Industria aeronautică românească are un viitor strălucit

Florin Spătaru, ministrul Economiei, a transmis, vineri, 13 mai, că industria aeronautică românească are un viitor strălucit! Mai mult, România poate ajunge o forță la nivel regional și european, deoarece poate dezvolta capabilități pentru industria aeronautică.

România devine o super forță în Europa

Ministrul a fost vineri într-o deplasare în județul Dolj, în cadrul căreia a efectuat o vizită oficială la una dintre companiile din subordine, AvioaneCraiova S.A., societate din industria de apărare, care are ca obiect de activitate proiectare și producția de avioane militare, servicii pentru aviația civilă, reparații aeronautice, unde a făcut un anunț deosebit de important cu privire la șansele României în contextul mondial actual.

„În urmă cu ceva timp am fost în vizită la câteva companii private din industria aeronautică, din județul Bacău. Astăzi vizităm o companie de stat, Avioane Craiova. Vreau să reiterez ideea pe care am lansat-o la Băcău: Industria aeronautică românească are un viitor! România are tradiție în construcția de avioane și îmi doresc să reiniţializăm cercetarea/dezvoltarea în domeniul aeronauticii, astfel încât să avem un produs românesc. Putem avea industrie de apărare în România, putem dezvolta capabilităţi pentru industria aeronautică şi să promovăm acest sector și să devenim un jucător important la nivel european şi la nivel regional”, a declarat Florin Spătaru, ministrul Economiei, în cadrul unei declarații de presă.