Vești extrem de bune pentru milioane de români. Se dau bani în plus la pensie. Decizia intră în vigoare chiar de mâine. Deși nimeni nu se mai aștepta să mai crească pensiile, datorită pandemiei de coronavirus, până la urmă s-a ajuns la o situație de compromis.

Se dau bani în plus la pensie!

PSD a votat în Parlament noua lege a pensiilor cae prevedea ca de la data de 1 septembrie veniturile celor vârstnici să crească cu 40%. Pandemia de coronavirus a dat însă toate calculele peste cap. Economia autohtonă s-a prăbușit pur și simplu, iar Guvernul PNL a decis să ajusteze punctul de pensie.

Astfel, de la data de 1 septembrie, aproximativ cinci milioane de pensionari din România vor avea veniturile mai mari cu 14%.

Conform proiectului de rectificare bugetară adoptat de către Guvernul Orban punctul de pensie va crește cu 14% chiar de mâine. Ministrul de finanțe, Florin Cîțu, a anunțat că va exista o majorare semnificativă, chiar dacă ne aflăm într-un context economic dificil cauzat de pandemia de coronavirus.

Astfel, punctul de pensie va creşte cu 14% de la 1 septembrie 2020, iar asta înseamnă că va ajunge de la 1.265 lei la 1.442 lei, ceea ce înseamnă o creștere cu 177 de lei.

„Se propune ca începând cu 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie să fie majorată cu 14%, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. Totodată, se propune majorarea începând cu aceeaşi dată a indemnizaţiei minime sociale pentru pensionari, cu 14%, de la 704 lei la 800 lei”, se arată în nota de fundamentare.

Punctul de pensie este un element utilizat în calcularea pensiei. Potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

Florin Cîțu declara la sfârșitul lunii iunie că susține majorarea pensiilor cu 10% de la 1 septembrie, pentru a rămâne bani și pentru investiții. Până la urmă, s-a ajuns la procentul de 14%.

Pensiile ar fi trebuit să crească cu 40 la sută de la 1 septembrie, potrivit unei legi adoptate în guvernarea PSD, dar criza economică determinată de pandemie face imposibilă această creștere, ce ar fi fost oricum dificil de realizat, potrivit specialiștilor, chiar și în condiții de normalitate.

„Încă din primul moment am spus că vom creşte pensiile în 2020 şi astăzi trebuie să vin în faţa dumneavoastră şi să vă spun: da, în România, vor creşte pensiile în 2020. Punctul de pensie, valoarea punctului va avea cea mai mare creştere, cea mai mare sumă pe care o vom vedea în plus la punctul de pensie pe care am avut-o vreodată. PSD niciodată nu a mărit pensiile cu această sumă, deşi a avut perioade de creştere economică una după alta, trei ani de zile, nu datorită lor, ci datorită contextului economic internaţional şi tot nu au mărit pensiile cu această sumă”, a declarat Cîţu.

Cu o zi înainte de anunțul rectificării bugetare, președintele Klaus Iohannis a avut o ședință cu premierul Ludovic Orban și ministrul finanțelor, pentru a discuta despre acest subiect.