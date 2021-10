Ali Maisam Nazary, directorul relaţiilor externe pentru Frontul Naţional de Rezistenţă din Afganistan (NRF), anunță că noii conducători ai țării nu sunt victorioşi” în provincia Panjshir din nord-estul Afganistanului.

Fiind o importantă zonă strategică, talibanii se pregătesc de contra-ofensivă pentru a o ocupa și pe aceasta. Cu toate astea, Ali Maisam Nazary spune că „rezistenţa continuă” în ciuda propagandei talibane, care a omis să admită că NRF controlează de fapt „mai mult de jumătate” din teritoriul provinciei.

Ahmad Massoud, liderul NRF se află încă în ţară şi nu intenţionează să părăsească Afganistanul până când nu va obţine eliberarea poporului şi victoria în faţa forţelor talibane. Acesta este fiul legendarului strateg militar şi fost ministru al apărării, Ahmad Shah Massoud.

Retragerea trupelor americane din Afganstan nu a fost văzută cu ochi buni de Pentagon. Mai exact, șefii Pentagonului au recunoscut public că l-au sfătuit pe președintele Joe Biden să mențină 2.500 de soldați în Afganistan pentru a evita o prăbușire a regimului de la Kabul.

La aproape două luni după retragerea trupelor americane din Afganistan, Pentagonul recunoaște neajunsuri. Şefii Pentagonului au recunoscut, marți, 28 septembrie, erori de apreciere care au dus la un „eșec strategic” în această țară, cu victoria fulgerătoare a talibanilor, după 20 de ani de război, scrie Le Monde.

Şeful statului major al armatei Statelor Unite, generalul Mark Milley, și șeful comandamentului central american (Centcom), generalul Kenneth McKenzie, au recunoscut public pentru prima dată că l-au sfătuit pe Joe Biden să mențină 2.500 de soldați în Afganistan pentru a evita o prăbușire a regimului de la Kabul, dând explicații în fața Senatului pentru sfârșitul haotic al acestui război.

Un sfat pe care președintele american a ales să nu-l urmeze și pe care spunea, în august, că nu l-a primit vreodată. „Nimeni nu mi-a spus asta din câte știu”, afirma el pe 19 august pe canalul ABC. „Faptul că armata afgană, pe care am pregătit-o împreună cu partenerii noștri, s-a prăbușit – adesea fără să tragă un glonț – ne-a luat pe toți prin surprindere”, a recunoscut ministrul american al apărării, Lloyd Austin.

„Nu am realizat nivelul de corupție și de incompetență al ofițerilor lor de rang înalt, nu am măsurat pagubele produse de schimbările frecvente și neexplicate decise de președintele afgan, Ashraf Ghani, în cadrul comandamentului, nu am prevăzut efectul de bulgăre de zăpadă al acordurilor încheiate de talibani cu patru comandanți locali după acordul de la Doha, nici faptul că acordul de la Doha a demoralizat armata afgană”, a înșiruit el.