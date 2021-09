La aproape două luni după retragerea trupelor americane din Afganistan, Pentagonul recunoaște neajunsuri. Şefii Pentagonului au recunoscut, marți, 28 septembrie, erori de apreciere care au dus la un „eșec strategic” în această țară, cu victoria fulgerătoare a talibanilor, după 20 de ani de război, scrie Le Monde.

Şeful statului major al armatei Statelor Unite, generalul Mark Milley, și șeful comandamentului central american (Centcom), generalul Kenneth McKenzie, au recunoscut public pentru prima dată că l-au sfătuit pe Joe Biden să mențină 2.500 de soldați în Afganistan pentru a evita o prăbușire a regimului de la Kabul, dând explicații în fața Senatului pentru sfârșitul haotic al acestui război.

Un sfat pe care președintele american a ales să nu-l urmeze și pe care spunea, în august, că nu l-a primit vreodată. „Nimeni nu mi-a spus asta din câte știu”, afirma el pe 19 august pe canalul ABC. „Faptul că armata afgană, pe care am pregătit-o împreună cu partenerii noștri, s-a prăbușit – adesea fără să tragă un glonț – ne-a luat pe toți prin surprindere”, a recunoscut ministrul american al apărării, Lloyd Austin.

„Nu am realizat nivelul de corupție și de incompetență al ofițerilor lor de rang înalt, nu am măsurat pagubele produse de schimbările frecvente și neexplicate decise de președintele afgan, Ashraf Ghani, în cadrul comandamentului, nu am prevăzut efectul de bulgăre de zăpadă al acordurilor încheiate de talibani cu patru comandanți locali după acordul de la Doha, nici faptul că acordul de la Doha a demoralizat armata afgană”, a înșiruit el.

Administrația lui Donald Trump a semnat, pe 29 februarie 2020 la Doha un acord istoric cu talibanii care prevedea retragerea tuturor soldaților străini înainte de 1 mai 2021, în schimbul unor garanții de securitate și începerea de negocieri directe inedite între insurgenți și autoritățile de la Kabul.

Credibilitate „știrbită”

„Este un eșec strategic, a comentat generalul Mark Milley. Dușmanul este la putere la Kabul. Nu există un alt mod de a descrie lucrurile”. El a avertizat de asemenea că riscul unei reconstituiri în Afganistan a Al-Qaida sau a organizației Stat Islamic (SI) este „o posibilitate foarte reală”.

În momentul în care Pentagonul afirmă că își poate continua de la distanță loviturile cu drone contra Al-Qaida și SI, generalul McKenzie a fost întrebat despre șansele de a se evita un atac împotriva intereselor americane lansat din Afganistan de grupări jihadiste. „Rămâne de văzut”, a răspuns el.

Generalul Mark Milley a remarcat că decizia de a retrage din Afganistan consilieri militari desfășurați în unități afgane, acum trei ani, a contribuit la supraestimarea capacităților armatei afgane. „Nu am putut evalua complet moralul și voința comandamentului”, a explicat el. „Poți număra avioanele, camioanele, vehiculele, mașinile (…) dar nu poți măsura inima omenească cu o mașinărie. (…) Trebuie să fii acolo”.

Au apărut divergențe între șeful de stat major și ministru atunci când un ales i-a întrebat dacă reputația Statelor Unite a fost „știrbită” de retragere. „Cred că credibilitatea noastră pe lângă aliații și partenerii noștri în lume, ca și pe lângă adversarii noștri, este reexaminată cu multă atenție”, a declarat șeful statului major. „Ştirbită este un cuvânt care poate fi folosit, da”. „Eu cred că credibilitatea noastră rămâne solidă”, a apreciat dimpotrivă dl Austin.

Şeful statului major a afirmat pe de altă parte că nu s-a îndoit niciodată de starea mintală a fostului președinte Donald Trump la finalul mandatului său, spre deosebire de afirmațiile jurnaliștilor cu care recunoaște că a vorbit.

„Sunt sigur că președintele Trump nu avea intenția să-i atace pe chinezi și era responsabilitatea mea directă, în numele ministrului, să fac cunoscute ordinele și intențiile președintelui”, a declarat în fața aleșilor din Congres generalul Milley, care dădea explicații pentru prima dată despre această problemă.