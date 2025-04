Precizarea MApN vine în contextul unor informații apărute în presa internațională, potrivit cărora Departamentul Apărării din SUA ia în considerare retragerea a până la 10.000 de soldați din Europa de Est, inclusiv din România și Polonia. MApN a subliniat că, în lipsa unei comunicări oficiale, nu poate formula o poziție instituțională în legătură cu aceste speculații.

Relațiile dintre România și SUA sunt consolidate printr-un parteneriat strategic bazat pe valori comune

Potrivit autorităților române, relațiile dintre România și SUA sunt consolidate printr-un parteneriat strategic bazat pe valori comune, încredere reciprocă și o colaborare de peste două decenii în domenii esențiale, în special în ceea ce privește securitatea regională și euroatlantică. Toate acordurile bilaterale semnate, inclusiv cele care vizează prezența militară americană în România, sunt în vigoare, respectate și adaptate constant la evoluțiile din mediul de securitate regional.

„Cu privire la informaţiile apărute recent în spaţiul public privind o posibilă retragere a aproximativ 10.000 de militari americani din România şi Polonia, Ministerul Apărării Naţionale precizează că, până la acest moment, România nu a primit nicio informare oficială în acest sens din partea Statelor Unite. Ca atare, nu putem formula o poziţie oficială ca răspuns la informaţii bazate pe surse de presă”, a transmis MApN într-un comunicat.

Prezența americană în România include facilități strategice

Ministerul Apărării a precizat că prezența americană în România include facilități strategice precum forțele dislocate în sistem rotațional la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și sistemul antirachetă Aegis Ashore de la Deveselu, integrat în arhitectura de apărare a NATO. Acestea reflectă angajamentul comun româno-american pentru securitatea colectivă aliată.

„Toate acordurile bilaterale semnate în acest cadru – inclusiv cele care reglementează prezenţa militară a SUA în România – sunt în vigoare, sunt respectate şi adaptate permanent la evoluţiile de securitate din mediul regional. Parteneriatul nostru cu SUA se bazează pe transparenţă, consultare şi bună credinţă, iar orice decizie majoră privind postura militară aliată se ia în spiritul cooperării şi al ataşamentului faţă de valorile promovate de Tratatul de la Washington”, a mai transmis MApN.

Un proiect important aflat în desfășurare este modernizarea și extinderea Bazei 57 Aeriene Mihail Kogălniceanu, cu o investiție de peste 2,5 miliarde de euro asigurată de Guvernul României. Acesta va transforma baza într-un hub strategic NATO capabil să găzduiască până la 10.000 de militari români și aliați, pe o perioadă de 20 de ani, în patru etape de implementare.

Cooperarea militară este ilustrată și de exercițiile comune în curs de desfășurare

Cooperarea militară este ilustrată și de exercițiile comune în curs de desfășurare. Printre acestea se numără „Sea Shield 25”, care are loc în Marea Neagră și pe teritoriul național, la care participă și Statele Unite cu echipamente de supraveghere aeriană și ofițeri de stat major. În plus, pentru anul în curs sunt planificate mai multe exerciții militare cu participare americană, cel mai important fiind „Saber Guardian 25”, organizat sub coordonarea Comandamentului European al SUA (USEUCOM).

„Modernizarea şi extinderea Bazei 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, cu o investiţie a Guvernului României de peste 2,5 miliarde de euro, va transforma această locaţie într-un hub strategic pentru NATO în regiune, capabil să găzduiască până la 10.000 de militari români şi aliaţi.Investiţia României este structurată pe 20 de ani, cu aplicare în patru etape”, au precizat oficialii.

În prezent, România găzduiește peste 1.700 de militari americani, majoritatea dislocați la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii. Recent, la data de 26 martie, în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu a avut loc o rotație a trupelor: Brigada a 2-a a Armatei SUA, Divizia 101 Aeropurtată „Task Force Strike” i-a înlocuit pe militarii Brigăzii a 3-a, Divizia 10 Munte „Task Force Patriot”. În acest moment, baza găzduiește peste 1.400 de militari americani.

„Prezenţa forţelor americane pe teritoriul României, susţinută de investiţiile semnificative în infrastructura de apărare, întăreşte securitatea regională şi descurajează ameninţările externe. În acest moment, în România sunt dislocaţi, în total, peste 1.700 de militari ai SUA, în principal la Mihail Kogălniceanu, Deveselu şi Câmpia Turzii”, a transmis MApN.

MApN a reafirmat angajamentul de a susține relația transatlantică și parteneriatul strategic

MApN a precizat că România continuă să implementeze angajamentele asumate în cadrul planurilor regionale de apărare stabilite de NATO. Țara noastră a fost printre primele state aliate care au ridicat bugetul apărării peste pragul de 2% din PIB, depășind constant și obiectivul de alocare a minimum 20% din buget pentru modernizarea tehnologică a armatei.

„În acelaşi timp, planurile regionale de apărare sunt implementate conform planificării NATO, iar România, în calitate de naţiune-gazdă, continuă să implementeze obligaţiile asumate. România a fost una dintre primele ţări aliate care şi-au ridicat bugetul pentru apărare peste nivelul de 2% din PIB, depăşind constant şi angajamentul de a investi minimum 20% din alocări pentru înzestrarea cu tehnologie modernă, ceea ce demonstrează poziţia noastră fermă de a ne asuma responsabilităţi de securitate din ce în ce mai importante”, a completat ministerul.

Ministerul Apărării a reafirmat angajamentul de a susține relația transatlantică și parteneriatul strategic cu Statele Unite. Cooperarea bilaterală în domeniul apărării este considerată esențială pentru consolidarea securității colective și promovarea valorilor democratice în regiune.