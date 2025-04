În cadrul unui schimb de opinii cu presa la Casa Albă, Donald Trump a fost întrebat cu privire la propunerea prezentată luni de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Liderul de la Washington, care a anunțat săptămâna trecută lansarea unei ample ofensive protecționiste vizând mai multe regiuni, inclusiv introducerea unei taxe de 20% aplicate produselor europene începând cu data de 9 aprilie, a adăugat:

Totodată, președintele american a asigurat că deficitul comercial reclamat de Statele Unite în relația cu Uniunea Europeană va „dispărea rapid”, ca urmare a intensificării importurilor de energie americană de către statele europene.

Ursula von der Leyen a afirmat, într-o conferință de presă la Bruxelles, că Uniunea Europeană a propus eliminarea completă a taxelor pentru bunurile industriale și că Europa este deschisă unui acord avantajos cu Statele Unite.

„Am oferit taxe +zero pentru zero+ pentru bunurile industriale (…) Europa întotdeauna este pregătită pentru un acord bun cu Statele Unite”, a afirmat aceasta.

Șefa executivului european a avertizat că Uniunea Europeană este pregătită să reacționeze cu măsuri de retorsiune pentru a-și proteja interesele în contextul ofensivei comerciale declanșate de Donald Trump.

Donald Trump a declarat că „nu are în vedere” suspendarea aplicării tarifelor impuse Uniunii Europene.

În Biroul Oval, președintele american a continuat să răspundă întrebărilor și a menționat din nou Uniunea Europeană, reluând criticile exprimate frecvent în ultimele săptămâni, potrivit Sky News.

Liderul de la Casa Albă a declarat că oferta Uniunii Europene privind eliminarea completă și reciprocă a taxelor vamale pentru produsele industriale, inclusiv automobilele, „nu este suficientă pentru a ridica taxele vamale americane”.

El a subliniat că relațiile comerciale cu Uniunea Europeană trebuie să fie „echitabile și reciproce”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni, 7 aprilie, că Uniunea Europeană a propus Statelor Unite un acord pentru eliminarea tuturor tarifelor aplicate bunurilor industriale, într-un efort de a preveni un conflict comercial bazat pe măsuri de retorsiune.

„Am propus tarife zero pentru zero la bunurile industriale, așa cum am reușit deja cu mulți alți parteneri comerciali. Pentru că Europa este întotdeauna pregătită pentru o înțelegere bună. Așa că această propunere rămâne pe masă”, a declarat aceasta într-o conferință de presă alături de prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre, potrivit Politico.