Într-un clip video postat pe twitter, The Express Tribune arată dovada că Afganistanul a fost corupt. Mai exact, conform imaginilor, în reședința fostului prim-vicepreședinte afgan Amrullah Saleh din provincia Panjshir, talibanii au găsit 6,5 milioane de dolari și mai multe lingouri de aur, aceasta fiind cea mai recentă dovadă a corupției fostei conduceri a țării.

În imaginile postate, talibanii numără bancnote descoperite din mai multe serviete pline cu bani și piese din aur. De menționat este faptul că, fostul prim-vicepreședinte, Saleh, care a condus o rezistență anti-talibană în provincia Panjshir, înfrântă săptămâna trecută de islamiști, nu a reacționat deocamdată la aceste acuzații.

Cu toate acestea, până acum, atât afganii, cât și comunitatea internațională au acuzat de corupţie şi de folosirea bunurilor statului în scopuri proprii pe fosta conducere de la Kabul, înlăturată de la putere de talibani la jumătatea lunii august, după retragerea trupelor internaţionale conduse de SUA.

Amintim faptul că în cursul săptămânii trecute, fratele lui Saleh, Rohullah Azizi, a fost executat de talibani, anunțul tragic fiind făcut chiar de nepotul său. Vestea că fratele Saleh a fost ucis a venit la câteva zile după ce forțele talibane au preluat controlul asupra centrului provincial Panjshir, ultima provincie care le-a împotrivit.

„Mi-au executat unchiul”, a declarat Ebadullah Saleh pentru Reuters într-un mesaj text. „L-au ucis ieri și nu ne-au lăsat să-l îngropăm. Tot spuneau că trupul lui ar trebui să putrezească”, mai preciza acesta.

Totodată, serviciul de informații taliban Alemarah a mai arătat că „potrivit rapoartelor” Rohullah Saleh a fost ucis în timpul luptelor din Panjshir.

În ceea ce privește locația actuală a lui Saleh, fost șef al Direcției Naționale de Securitate (NDS), serviciul de informații al guvernului cu sprijin occidental care s-a prăbușit luna trecută, este în libertate, deși locația sa exactă rămâne neclară.

A video purportedly showing millions of dollars and bars of gold being found at the residence of deposed vice president of war-torn Afghanistan Amrullah Saleh by Taliban fighters in Panjshir has gone viral.#etribune #ViralVideo #AmrullahSaleh #Panjshir #Latestnews pic.twitter.com/USeBlNHm4v

— The Express Tribune (@etribune) September 13, 2021