Teroare în Afganistan! Zeci de oameni și-au pierdut viața în urma unei explozii (VIDEO)

Surse spitalicești au declarat, pentru presa internațională, că 50 de persoane și-au pierdut viața în urma exploziei de vineri de la o moschee șiită din orașul Kunduz, din nord-estul Afganistanului, în timp ce alți 140 de persoane sunt rănite. Un responsabil taliban a declarat că explozia a fost un atentat sinucigaș, notează France Presse.

„Până acum am primit 35 de cadavre şi peste 50 de răniţi”, a declarat pentru AFP un medic de la spitalul central din Kunduz sub acoperirea anonimatului.

Anterior, un responsabil local al Médecins sans frontičres (MSF) a afirmat că „peste 90 de răniţi şi peste 15 cadavre” au fost aduse la clinica ONG-ului din Kunduz.

Un membru al consiliului provincial din Kunduz a prezentat un un bilanţ de cel puţin 80 de morţi şi 100 de răniţi în explozia din moscheea şiită Sayed-Abad, scrie agenția de presă EFE.

Presa internațională mai notează că acest atac ar putea fi considerat cel mai sângeros de când trupele americane și trupele NATO au părăsit țara la finalul lunii august, iar talibanii au preluat controlul în regiune.

Un martor care la momentul exploziei se ruga la moschee, spune că foarte mulți oameni și-au pierdut viața în urma tragediei.

În imaginile și videoclipurile postate în mediul online se poate vedea cum salvatorii încearcă din răsputeri să găsească victimele pentru a le duce de urgență la salvările aflate la fața locului.

Un localnic a declarat că la momentul tragediei era acasă, dar că a venit de urgență la moschee pentru a-și căuta familia și rudele după ce a auzit explozia. Potrivit lui, explozia s-a întâmplat fix în momentul în care au început rugăciunile.

