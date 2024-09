Dronele ucrainene au „distrus” un depozit de rachete și muniție de artilerie situat în estul Rusiei, potrivit unei surse din cadrul Serviciilor de Securitate ucrainene (SBU), citată miercuri de AFP. În urma incidentului, autoritățile ruse au ordonat evacuări din cauza unui „incendiu”, mai precizează sursa citată.

Înregistrări video publicate pe rețelele de socializare și de către presa rusă și ucraineană surprind explozii impresionante, repetate, și o coloană uriașă de fum. AFP a raportat că nu era în măsură să confirme imediat autenticitatea acestor imagini.

În noaptea de marți spre miercuri, dronele au „distrus literalmente” un depozit situat în regiunea Tver, la Toropeț, conform unei surse ucrainene citate de AFP. Se spune că în depozit erau stocate rachete balistice, bombe aeriene ghidate și muniție de artilerie.

Potrivit sursei citate, ”după atacul cu drone ucrainene, s-a produs o detonare foarte puternică”.

În 2018, Dmitri Bulgakov, pe atunci adjunct al ministrului rus al Apărării, a anunțat că un depozit destinat stocării rachetelor, muniției și materialelor explozive urma să fie operațional la Toropeț, conform agenției ruse de stat RIA Novosti.

Orașul se află la aproximativ 400 de kilometri nord-vest de Moscova.

A town in the Tver Region has been partially evacuated after a drone attack on an ammunition depot

On the night of September 18, Ukrainian drones attacked a military unit in the town of Toropets in the Tver Region. A massive fire broke out on the territory of the military… pic.twitter.com/hlKshV7Khf

— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2024