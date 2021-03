Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat, marţi, referitor la carantinarea Bucureştiului, că ”nicio măsură nu poate fi exclusă niciodată, atâta timp cât vorbim despre sănătatea oamenilor, dar nu vorbim despre carantinare în zilele imediat următoare”. În cursul zilei vor fi însă anuţate noi restricţii.

Acesta a precizat că la ora 13.00 se va discuta din nou cu specialiştii şi vor fi anunţate noi măsuri: ”Da, înseamnă şi restricţii. În acest moment nu vorbim despre carantinare”.

”Măsuri ar putea sa însemne inclusiv restricții suplimentare. În cursul zilei de astăzi vor fi prezentate, cel mai probabil, un set de măsuri, care da, înseamnă și restricții”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii, transmite news.ro

Florin Cîțu, despre carantinarea Bucureștiului

„Le transmit bucureştenilor să nu asculte scenarii. Să ignore scenariile şi să aştepte decizia. Această cifră reprezintă una dintre informaţiile pe care le luăm în calcul atunci când discutăm carantinarea sau nu a unei localităţi. Niciodată nu s-a carantinat doar la 6 la mie. De fiecare dată sunt alte informaţii pe care le luăm în calcul.

Trebuie să vorbim cu alţi specialişti şi în domeniul economic, ca să vedem care sunt implicaţiile şi când vom lua decizia, o vom anunţa. În acest moment nu discutăm de carantină. La 6 la mie începem să ne uităm la toate informaţiile pe care le avem. Nu este o opţiune carantina totală.

Am spus că nu luăm acest lucru în calcul. În acest moment avem informaţii la Ministerul Sănătăţii. La Ministerul Sănătăţii vom avea astăzi iarăşi o şedinţă la ora 13.00. După ce discutăm la Ministerul Sănătăţii, ne uităm şi la celelalte informaţii cu implicaţii pentru toţi cetăţenii Bucureştiului, nu doar pe partea de sănătate.

Am luată măsuri până acum, avem măsuri care dacă ar fi fost respectate nu am fi ajuns aici. Eu le cer să respecte regulile în vigoare. Am putea singuri să oprim pandemia, dacă respectăm regulile în vigoare”, a afirmat marţi Florin Cîţu, întrebat dacă va fi carantinat Bucureştiul, în contextul în care incidenţa este de 6,22 la mie.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin