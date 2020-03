Imediat după divorț a izbucnit un adevărat scandal între cei doi. Au fost făcute dezvăluiri și au curs acuzațiile din ambele direcții. Bianca Drăgușanu a spus că ar fi fost bătută chiar de Bodi, pe care l-a acuzat și de infidelitate. La rândul său, omul de afaceri a acuzat-o pe Bianca de multe fapte, dar acum se pare că regretă.

Astfel, Alex Bodi a mărturisit pentru spynews.ro că ar fi sunat-o pe Bianca pentru a se împăca. Acesta susține că ar fi păcat ca iubirea lor să ia sfărșit și este hotărât să ducă lucrurile pe un drum mai pașnic.

„Într-adevăr, în ultimele zile am luat legătura telefonic cu Bianca și mi-am spus părerea că mi-aș dori să ne împăcăm, pentru că e inutil un război între două persoane care s-au iubit atâta timp și am împărțit atâtea momente frumoase ca să ajungem să le stricăm și să divulgăm anumite chestii. De aia și îmi pare rău și regret că am ajuns ca să ne expunem în asemenea mod. Iar căzând de comun acord, sau mai bine zis initițiativa mea a fost ca să ducem lucrurile pe un drum mai pașnic, să ținem cont de chestiile frumoase și de întâmplările frumoase dintre noi doi și am zis că ar fi mai bine să încetăm cu certurile și cu războiul ăsta inutil care ne afectează într-un mod negativ pe amândoi și la fel și imaginile noastre în societate”, a declarat Alex Bodi.

