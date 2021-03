Președintele PNL, Ludovic Orban, trage un semnal de alarmă. Acesta a anunțat că susține toate amenzile aplicate agenților economici care nu respectă legislația în timpul pandemiei de coronavirus.

El a subliniat totodată faptul că în momentul în care din ce în ce mai mulți români vor respecta măsurile impuse de autorități, cu atât mai repede vom scăpa și de restricții. Potrivit liderului PNL, spre deosebire de alte țări, România a avut parte de un mic lockdown de doar două luni, iar starea de alertă are doar câteva restricții.

„Spun ceea ce am spus de zile: cu cât mai mulți români respectă măsurile cu atât sunt mai puține restricții. Am fost atenți permanent la apăraea sănătății oamenilor, cu respectarea economiei. Noi n-am avut decât un mic lockdown. După trecerea din starea de urgență în starea de alertă au fost câteva restricții în plus.

Personal susțin această măsură de sancționare a unităților care încalcă legea„, a declarat Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților din Paralamentul României.

De menționat este faptul că, declarațiile liderului PNL vin în contextul în care în Capitală a fost organizată recent o petrecere într-un club de fițe.

Ludovic Orban nu susține carantinarea Capitalei

Ludovic Orban a mai vorbit și despre carantinarea Capitalei, care în opinia sa nu este necesară. Potrivit liderului PNL, este nevoie de o analiză mai dinamică înainte de a lua o decizie de acest tip. Totodată, el a subliniat faptul că este nevoie de o decizie care să nu aibă caracter politic.

„Din punctul meu de vedere, astazi, nu. Dar nu-mi dau cu parerea. Pana la urma cei care hotarasc…..Pentru ca e o anumita dinamica, sunt niste date pe care nu le am la dispozitie integral.

Asta e o decizie care trebuie sa se faca pe baza unei analize obiective, pe baza analizarii nu numai statice a indicatorilor, ci si pe baza dinamicii, a anumitor factori, a riscurilor posibile care exista, capacitatea de tratare. Decizia din punctul meu de vedere nu trebuie sa fie cu caracter politic”, a declarat Ludovic Orban.

Sursa foto: INQUAM Photos, Sabin Cirstoveanu