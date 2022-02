Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, miecuri, în şedinţa de Guvern, despre evoluţia pandemiei de COVID-19, că s-a intrat în linie descendentă. ”Am discutat cu domnul ministru Rafila, urmând ca în perioada imediat următoare să avem o analiză cât se poate de concretă şi să venim cu măsuri care să se preteze la nivelul situaţiei concrete”, a spus premierul.

Ciucă: Suntem pe o linie descendentă

„Am discutat şi am spus public că urmează să desfăşurăm o analiză după data de 15 februarie la nivelul Ministerului Sănătăţii şi al celorlalte instituţii implicate. Au avut loc aceste evaluări, este foarte clar că în momentul de faţă, în ceea ce priveşte valul cinci, am intrat, e o linie descendentă. Am discutat cu domnul ministru Rafila, vom avea o analiză cât se poate de concretă și vom veni cu măsuri care să se preteze la nivelul situației”, a spus premierul.

Premierul a mai declarat că există multe așteptări din partea populației și, potrivit ministrului Sănătății, „există speranța ca tendința să fie în continuare descrescătoare ceea ce poate genera un alt set de măsuri pe care să-l avem în vedere la nivel guvernamental”.

„Ieri am avut peste 14.000 de infectări, avem peste 1000 de oameni la ATI, dar (…) există speranţa ca această tendinţă să fie descrescătoare, ceea ce poate să genereze un alt set de măsuri pe care să-l avem în vedere la nivel guvernamental”, a mai spus şeful Executivului.

Rafila: Nu se pune problema unui val șase

Amintim că, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat luni că, în acest moment, nu se pune problema unui val şase al pandemiei de coronavirus.

„Erau 13 cazuri de variantă BA2. Nu ne punem problema unui val şase în acest moment. Este vorba despre imunitatea obţinută la nivel populaţional fie prin trecerea prin boală, fie prin vaccinare, fie prin amândouă. Studiile sunt destul de limitate. Cred că ar trebui să vedem mai multe studii şi să nu ne referim la un singur studiu care a fost citat de un coleg de la Timişoara”, a spus Rafila într-o conferinţă de presă.

Ministrul Sănătății, despre primele măsuri de relaxare

Potrivit ministrului, prima măsură de relaxare ar fi legată de renunţarea utilizării măştilor în exterior, însă nu în spaţiile aglomerate.

„Eu cred că o primă măsură va fi legată de renunţarea utilizării măştilor în exterior, mai puţin în spaţiile aglomerate, şi este o măsură de bun simţ. Şi ulterior alte măsuri. (…) Ne dorim să avem un calendar clar, care să ţină cont de nişte indicatori măsurabili şi care să permită o reluare şi sustenabilitatea, că una este să reiei şi altceva este să menţii sustenabilă o anumită decizie cât mai mult timp, aşa cum ne dorim cu toţii”, a adăugat el.

Alexandru Rafila a subliniat că întotdeauna măsurile de relaxare sunt luate gradual, însă ţinând cont de ce se întâmplă în spitalele din România.