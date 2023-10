Clever Business Transilvania, grupul media care deține canalele Prima și alte 11 posturi, are parte de vești proaste din partea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

CNA a decis să blocheze licența de emisie a patru posturi TV din portofoliul Clever Business Transilvania. Este vorba despre Prima Show, Prima Wild, Prima Shop 24 și Prima Tradițional Music. Această decizie vine chiar înainte ca aceste posturi să fie lansate oficial.

Grupul media, condus de Adrian Tomșa, avea în plan deschiderea unor noi canale și rebranduirea celor existente. Cu toate acestea, CNA a decis să oprească emisia acestor patru canale TV.

Motivul principal invocat de CNA pentru suspendarea licențelor este întârzierea termenelor de lansare. De exemplu, Canalul CinemaAsia ar fi trebuit să înceapă emisia pe 18 ianuarie 2023. Proprietarul a solicitat însă o prelungire de șase luni a termenului, care nu a fost respectată.

Legislația audiovizuală permite televiziunilor un an pentru a-și începe emisia și oferă posibilitatea de a obține două prelungiri de câte șase luni la cerere. Cu toate acestea, CNA a decis să impună termene stricte pentru lansare și să suspende licențele celor patru posturi TV, scrie paginademedia.ro.

Această decizie afectează operatorii care au semnat pre-acorduri cu Clever Media pentru distribuirea canalelor, inclusiv Digi RCS RDS și alți operatori importanți din industria media.

Clever Business Transilvania a încercat să convingă CNA să le reacorde licențele pentru cele patru posturi TV și să obțină o prelungire de șase luni pentru alte două proiecte de televiziune: Prima History și Prima Food & Travel. Grupul media are acum termen până în martie 2024 pentru a lansa aceste două canale, altfel risca retragerea licențelor audiovizuale.

„Cele două canale, Prima History şi Prima Food&Travel sunt în linie dreaptă, însă mai avem nevoie de puţin timp pentru a le lansa. La celelalte, le avem în vedere pentru viitor, însă avem nevoie de mai mult timp pentru reuşi să procurăm şi echipamente şi conţinut.

Atunci când s-au solicitat aceste licenţe şi s-au şi obţinut, nu a avut nimeni în vedere ce s-a întâmplat în ultimii ani, evenimentele majore. Şi au fost foarte mari probleme în a face rost de echipamente şi chiar şi de conţinut. Le-am prioritizat aşa cum am considerat noi. Am lansat deja Prima News şi Prima Comedy, urmează acestea două.

Nu a fost o problemă că nu am vrut sau nu am fost în stare să le facem, pur şi simplu nu am avut răspunsuri de la furnizorii externi. Au fost probleme pe partea tehnică, care nu ţin de noi”, a spus reprezentanta Clever Business Transilvania în ședința de la CNA.