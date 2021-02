Această cifră are la bază copiii care au pierdut în pandemie jumătate de an de școlarizare față în față, lucru care i-ar putea costa 4% din câștigurile pe toată durata vieții. Calculul are la bază estimările actuale ale rentabilității educaționale din țările care au cele mai mari venituri, scrie NationalInterest.

„Întregul proces de învățare este dinamic și se bazează pe abilitățile și cunoștințele acumulate în etapele anterioare”, susține autorul raprotului IFS, Luke Sibieta.

Este nevoie majoră de recuperare

“Fără o recuperare suficientă, copiii vor ieși din școală cu mai puține cunoștințe și abilități care pot fi aplicate la locul de muncă sau cu o capacitate mai mică de a dobândi abilități suplimentare”, a remarcat Sibieta.

Bazîndu-se pe o persoană care câștigă 1 milion de lire sterline de-a lungul vieții, Sibieta a dezvăluit că acest lucru echivalează cu un total de 350 de miliarde de lire sterline din venitul pe care îl vor pierde pe viață cei aproape 9 milioane de școlari din Regatul Unit. El consideră suma de 1,5 miliarde de lire sterline pe care guvernul a promis că o va aloca pentru a ajuta copiii să recupereze orele pierdute e insuficientă pentru a avea un impact pozitiv după pandemie.

„Este posibil ca răspunsurile necesare să fie complexe, dure și costisitoare”, a spus el. „Riscurile de a cheltui prea mult timp sau prea multe resurse sunt infinit mai mici decât riscurile de a cheltui prea puțin și de a lăsa abilități mai scăzute și inegalități să prindă rădăcini pentru generațiile viitoare.”

Marea Britanie a intrat deja în cel de-al treilea lockdown, toate magazinele neesențiale, școlile și universitățile fiind închise cel puțin șase săptămâni. Deși nu este încă clar când se vor închiea restricțiile, premierul britanic Boris Johnson a sugerat că școlile ar putea să se redeschidă la începutul lunii viitoare, în pandemia.

în Statele Unite, un studiu recent al experților de la Universitatea din California a arătat că pandemia ar putea duce la pierderi nete între 3,2 trilioane și 4,8 trilioane de dolari în produsul intern brut real al SUA. Comparativ cu China, care a suferit daune economice mai mici din cauza măsurilor de izolare a virusului și a unei perioade mai scurte de blocare, pierderea PIB-ului SUA ar putea fi de peste patru ori mai mare.