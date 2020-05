Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a vorbit la Digi24 despre măsurile care se vor lua după data de 15 mai, dar a atras atenția că acestea sunt încă în analiză și s-ar putea modifica.

Schimbarea majoră va fi atunci când ieșim din casă, a spus Raed Arafat, pentru că nu va mai fi ca înainte. Arafat a prezentat de asemenea și ce tipuri de măști vor fi folosite: masca de bumbac, masca chirurgicală și masca de tip FFP2.

„Când am ieșit de acasă deja nu mai este ca înainte, folosim transportul public, trebuie să avem masca la noi. (…) Masca de bumbac, nemedicală, trebuie să ai două trei cu tine. Masca chirurgicală, pentru stradă, are un anumit grad de protecție mult mai bun, are mai multe straturi, nu este ca măștile medicale FFP2, asta se schimbă cam la 4 ore, dacă strănuți în ea trebuie să o schimbi. (…) Sper că prețul lor va scădea la cel care a fost înainte, nu mai suntem obligatoriu dependenți de alții, se produc deja la noi”, a spus el.

În privința transportului în comun, masca ar trebui să devină obligatorie ca să urci, mai consideră Raed Arafat.

Va trebui să ne obișnuim

„Va trebui să ne obișnuim, la metrou, la transport public, va trebui să devină o condiție ca să urci. Legal, dacă nu ai masca, conducătorul auto trebuie să se uite, la toate mijloacele de transport aglomerate. Eu în mașană de serviciu – dacă sunt cu șoferul suntem cu masca pe față. Dacă sunt singur, nu sunt cu mascî. Dacă călătoresc persoane din aceeași casă, nu trebuie. Dacă iei un coleg pe drum, trebuie și ai și tu și el. Și la supermarket – probabil se vor gândi că e un lucru care să-l dea clienților, dacă vrea să vină înăuntru”, a subliniat Raed Arafat.

Acesta spune că masca ar trebui să tină de educație și nu ar trebui să vină nimeni să zică: te amendez, dacă nu porți masca.

De asemenea, întrebat dacă vom intra pe rând la metrou, el a spus că este „posibil”.

Pe de altă parte, despre dezinfectant, secretarul de stat în MAI a spus că este recomandat, dar acolo unde nu se poate, trebuie să folosim apa și săpunul, cel puțin 20-30 de secunde.

„Dacă ating suprafețe necunoscute, am pus mâna, când m-am urcat în mașină am scos dezinfectantul, pe bază de alcool. Este și spălatul cu apă și săpun, minim 20-30 de secunde, că nu toată lumea are bani pentru dezinfectant, cum vii de la metrou, de afară, imediat te-ai spălat”, a spus Arafat.

Să ne obișnuim cu scanarea la intrare

Legat de cum va arăta ziua de muncă după 15 mai, Raed Arafat spune că măsurile ar putea fi: programul defazat, oamenii să vină în trei interale orare, lucrul de acasă unde este posibil, măcar parțial, sau ture de două săptămâni acolo unde se poate.

„Cel puțin câteva luni va trebui să mergem așa, să ne obișnuim cu scanarea la intrare, nu numai la serviciu, să ajungem să ne obișnuim ca cineva să ne ia temperatura – e posibil să fie o măsură luată legal. Eu când întru în MAI mi se ia temperatura, de către jandarm, chiar dacă sunt secretar. Dacă e de la 37 în sus, nu mai intru”, a spus Arafat.

Acesta a vorbit și despre anumite soluții, care încă sunt în discuții, pentru birourile de tip open-space.

„Se lucrează la INSP cu alți colegi, deja avem câteva recomandări care vor fi validate, cum se se procedeze. Ne vom schima stilul nostru după ce încep măsurile de relaxare. Dar asta nu înseamnă că ne punem masca și mergem peste tot”, a spus el.

Sursă foto: INQUAM/Liviu Chirică