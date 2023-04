PNL nu are niciun europarlamentar din Moldova

Deputatul Alexandru Muraru, preşedintele filialei ieşene a PNL, consideră că pentru viitoarele alegeri europarlamentare este necesar ca desemnarea candidaţilor liberali să se facă pe regiuni, menţionând în acest sens că în viitorul Parlament European şi zona de est a României ar trebui să aibă un reprezentant.

Aflat la Forumul Administraţiei Publice Locale PNL Iaşi, preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a amintit că în prezent Moldova nu are niciun europarlamentar liberal şi că a cerut în cadrul partidului ca locurile eligibile să fie împărţite pe regiuni.

„Am câştigat o singură dată aceste alegeri, în 2019, cu 27%, când am luat zece mandate de europarlamentar. Dar vă spun un lucru: PNL nu are niciun europarlamentar din Moldova. Prin urmare, dragi colegi, stimată conducere centrală, alegerea europarlamentarilor în 2024 dintre membrii PNL va trebui făcută pe regiuni. Moldova va trebui să dea un europarlamentar, iar Iaşiul are cea mai importantă organizaţie din Moldova”, a declarat deputatul Alexandru Muraru.

Liberalii de la Iași fac promisiuni privind alegerile locale

În ceea ce priveşte alegerile locale, acesta a afirmat că PNL se va menţine la conducerea Consiliului Judeţean şi a Primăriei Iaşi.

„Vă promit aici că vom recâştiga Consiliul Judeţean. Vom menţine şi Primăria Iaşi. Cei 51 de primari şi alţi colegi îşi vor câştiga mandatele”, a susţinut deputatul PNL.

De asemenea, acesta i-a transmis premierului Nicolae Ciucă faptul că judeţul Iaşi, cel mai mare din România după Bucureşti, are nevoie de investiţii, adăugând că „Iaşiul nu cere nimic din ceea ce nu i se cuvine”.

„Acest judeţ, cel mai mare din România după Bucureşti, conform ultimului recensământ, are nevoie de investiţii pentru ca întreaga regiune să se dezvolte. Nu exista un Iaşi puternic şi o Românie puternică fără o Moldovă puternică. Noi sperăm că această forţă politică, PNL, să radieze în întreaga regiune şi să îi putem ajuta şi pe colegii din celelalte judeţe”, a mai declarat Muraru.