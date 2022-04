Vești bune pentru România: gaz din Marea Neagră

OMV Petrom este, alături de Romgaz, operator al perimetrului Neptun Deep, care ar putea aduce în țară zeci de miliarde de metri cub de gaz.

În contextul unor amenințări de securitate la adresa stabilității energetice, prilejuite inclusiv de agresiunea rusă din Ucraina și de condițiile impuse de ruși la comerțul de energie, gazul din Marea Neagră ar trebui exploatat rapid de către Romgaz și OMV Petrom.

Mutarea șefului de explorare și producție la conducerea OMV Petrom din România ar transmite un mesaj puternic în ceea ce privește demararea proiectului.

Directorul OMV Petrom a avut un salariu brut de 414 mii de euro, anul trecut

Christina Verchere, actualul Director General Executiv al OMV Petrom a avut anul trecut o remuneraţie totală de 1,49 milioane de euro, ce include bonusul anual şi acţiuni ca parte a unui plan de stimulare pe termen lung. Din aceasta, 28% reprezintă salariul de bază, restul fiind remuneraţie variabilă, conform unui raport publicat pe site-ul companiei.

Potrivit documentului, salariul de bază al directorului OMV Petrom pentru 2021 a fost de 414 mii de euro, echivalentul unei remuneraţii brute lunare de 34.500 de euro. Suma de 589 de mii de euro este bonusul anual, iar 488 de mii de euro reprezintă tranşa planului de stimulare pe termen lung (LTIP) ce include alocarea de acţiuni în funcţie de performanţă, pentru perioada 2019 – 2021.

„Planul de stimulare pe termen lung (LTIP) reprezintă un instrument de remunerare pe termen lung a membrilor Directoratului, care promovează crearea de valoare pe termen mediu şi lung pentru Societate. Acesta este structurat sub forma unui Plan de distribuţie de acţiuni în funcţie de performanţa LTIP, fiind conceput ca un sistem de stimulente la nivelul Grupului OMV”, se arată în raport.

Alina Popa, directorul financiar al companiei, a avut un salariu de bază brut de 264 mii de euro, în timp ce componenta variabilă a remuneraţiei a fost de 324 de mii de euro, din care 144 mii de euro reprezintă bonusul anual, iar 180 de mii de euro este tranşa planului de stimulare pe termen lung.

„În plus faţă de componentele remunerării indicate mai sus, membrii Directoratului primesc beneficii în natură, inclusiv maşină de serviciu şi asigurare pentru accidente. Pentru angajaţi străini, au fost convenite indemnizaţii suplimentare (de ex. cazare). Pentru anul financiar 2021, au fost plătite următoarele beneficii în natură: Christina Verchere – 581 euro; Alina Popa – 363 euro; Radu Căprău – 363 euro; Franck Albert Neel – 366 euro; Christopher Veit – 348 euro. Membrii Directoratului angajaţi din străinătate primesc o compensaţie pentru planurile de pensie anterioare, în sumele următoare: Christina Verchere: – 248.500 euro; Frank Albert Neel – 120.000 euro; şi Christopher Veit – 193.843 euro”, se mai arată în raportul OMV Petrom.

Austriecii de la OMV deţin 51% din Petrom, în timp ce Statul Român, prin Ministerul Energiei, are 20,6% din producătorul de petrol şi gaze, ce are o capitalizare bursieră de 26,5 miliarde de lei.