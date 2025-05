Ministrul Daniel David subliniază mecanismele psihologice prin care oamenii asimilează informațiile: orice conținut recepționat este, într-o primă fază, perceput ca fiind adevărat. Doar într-o a doua etapă, care poate fi conștientă sau automată, individul evaluează veridicitatea informației. Această tranziție este fragilă și deseori întreruptă de factori precum oboseala, suprainformarea sau lipsa motivației pentru gândire critică. În astfel de condiții, manipularea devine extrem de eficientă, iar conținutul fals influențează emoțiile, gândirea și comportamentele.

Daniel David consideră că evitarea surselor cu risc ridicat de fake news ar trebui să devină o regulă de igienă psihologică, la fel cum se evită zonele contaminate biologic sau chimic. Însă, atrage atenția asupra unei iluzii comune: convingerea că oamenii nu pot fi manipulați sau că vor recunoaște întotdeauna falsul. Această iluzie determină indivizii să nu își mai analizeze critic informațiile recepționate.

Un alt aspect îngrijorător evidențiat de ministru este nivelul ridicat de analfabetism funcțional din România, care se situează la peste 40%. Acest fenomen, atribuit disfuncționalităților sistemului de educație, contribuie la vulnerabilitatea populației în fața pseudo-cunoașterii, teoriilor conspiraționiste și manipulării digitale.

În ceea ce privește atracția adolescenților pentru platformele sociale, ministrul consideră că problema nu este doar conținutul, ci și incapacitatea școlii de a oferi sens și relevanță în procesul educațional. Rețelele sociale oferă tinerilor un spațiu de socializare și validare, aspecte insuficient abordate în mediul școlar. De aceea, sistemul de învățământ trebuie reformat pentru a deveni mai plăcut și conectat la realitatea elevilor.

Ministrul susține existența în programa școlară a unor elemente de logică și gândire critică, însă recunoaște că aplicarea lor eficientă nu este răspândită la scară largă. Protecția elevilor se realizează doar atunci când sunt transmise nu doar cunoștințe, ci și competențe – informații declarative, procedurale și valori.

În privința reglementării platformelor digitale, ministrul pledează pentru o abordare inteligentă, nu pentru interzicere. Interdicțiile pot fi ocolite, în timp ce o reglementare bine concepută poate oferi un cadru funcțional. Educația digitală a copiilor trebuie să includă învățarea unor mecanisme clare de recunoaștere, raportare și filtrare a conținutului ilegal sau nociv.

„Eu nu am spus că sunt pentru interzicerea telefoanelor în școli, adică să interzicem elevilor să le aducă. Ce am spus este că există deja o reglementare clară: în timpul activităților educaționale, în timpul orelor, nu ai voie să folosești telefonul sau alte dispozitive pentru accesarea conținutului online.

Această măsură trebuie aplicată de profesorul care are ora respectivă. Am vizitat zeci de școli ca ministru și am văzut: unele foarte bine organizate în acest sens. Au dulapuri sau rafturi unde copiii își lasă telefoanele când intră în clasă și le iau la final. Sau pot fi folosite la activități educaționale, la solicitarea și cu acordul profesorului. Deci legea există. Ministerul a făcut ceea ce trebuie ca autoritate. Implementarea ține de școală și de profesor la oră”, a completat ministrul.