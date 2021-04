Schimbare de proporții la conducerea CFR Călători. Compania va avea un nou director

Joi, Ministerul Transporturilor a informat că Dan Costescu nu va mai fi la conducerea CFR Călători și că va fi înlocuit de Ovidiu Vizante. Imediat după, Dan Costescu a anunțat printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook că nu va mai ocupa funcția de director al CFR Călători. El spune că s-a ivit momentul pentru o schimbare în plan profesional, motiv pentru care se desparte de un loc în care și-a ”vărsat” sufletul.

„V-am obişnuit sa împărtăşesc cu voi paşii pe care i-am gândit sau făcut in ultima perioadă. Astăzi am decis sa fac o schimbare in plan profesional si sa mă despart de un loc în care am pus mult suflet in ultimul an, CFR Calatori. A fost o perioadă foarte intensă în care priorităţile mele au fost dezvoltarea companiei si protejarea colegilor mei. Am avut susţinerea echipelor din companie şi minister pentru această luptă la baionetă cu pandemia şi cu problemele care apar zilnic într-o asemenea companie. Vine însă momentul în care iţi doreşti mai mult decât poţi face în prezent şi în care o schimbare este obligatorie.”, spune acesta.