„Una dintre noțiunile pe care societatea le va învăța cel mai greu este macroeconomia.”, susține cunoscutul jurnalist turc Mehmet Barlas.

„În prelungirea ei există alte noțiuni, precum inflația, devaluarea. În vremuri normale, inflația este insesizabilă. Veniturile unei persoane acoperă cheltuielile. Veniturile unora sunt atât de mari încât așa apar bogații unei societăți. Perioada de inflație în care se află întreaga lume nu seamănă deloc unor vremuri normale însă.”, a spus acesta.

Gazul natural va ajunge în case în 2023

În Turcia și în statele europene, gazul natural și produsele petroliere s-au scumpit. Chiar dacă statele fac eforturi să nu scumpească produsele petroliere, gazul natural și electricitatea, pentru ca oamenii să nu fie afectați, a fost obligatorie o scumpire încă din primele ore ale acestui an.

„Văd unele critici: Turcia este o țară producătoare de gaze naturale, de unde au apărut aceste scumpiri? Au fost anunțate veștile bune referitoare la gazul natural (Turcia a descoperit anul trecut mai multe zăcăminte de gaz – n.red.), dar acest gaz va ajunge în locuințe abia în 2023. Țările europene sunt dependente, legate ombilical de gazul rusesc. Suntem și turcii dependenți? Deocamdată da. Dar putem spune că din 2023, vor fi mai liniștiți în această privință.”, a continuat acesta.

Ce se întâmplă cu inflația în 2022?

Inflația se înregistrează atunci când apar lipsuri prea mari sau averi excesive. Pandemia de coronavirus a făcut ca stocurile globale să se epuizeze și a dus la creșterea cheltuielilor în educație, sănătate și pentru traiul zilnic.

„În 2022, vom avea succes în lupta cu inflația? Nu știu dacă va scădea la o singură cifră, însă putem spune încă de pe acum că va fi mult sub 2021, anul dezastrelor. Inflația nu este doar problema Turciei, este o problemă a întregii lumi. Nu doar inflația, ci și aprovizionarea este o problemă majoră. Turcia nu are probleme cu lanțul de furnizare, are o populație dinamică, tânără, care lucrează și produce.

Recordurile doborâte la export, scăderea deficitului de cont curent, eforturile pentru echilibrarea cursului sunt motive de a privi cu optimism spre viitor. Cifrele inflației ne dau un gust amar, desigur, dar nu trebuie să devenim prea pesimiști.”, a concluzionat Mehmet Barlas pentru SABAH.