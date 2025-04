Într-un context economic marcat de incertitudini și fluctuații în sectorul energetic, compania Romgaz își continuă parcursul cu o evoluție ușor pozitivă în ceea ce privește producția de hidrocarburi. Deși cifrele nu indică salturi spectaculoase, raportul financiar aferent primului trimestru din 2025 relevă câteva tendințe importante.

Pe fondul unei ușoare creșteri a producției totale și al unei valorificări mai bune a gazelor naturale din surse interne, Romgaz își menține poziția pe piață, în timp ce alte segmente, precum producția de energie electrică, dau semne de slăbiciune.

Producția totală Romgaz urcă nesemnificativ în primul trimestru

În primele trei luni ale anului 2025, Romgaz a reușit să atingă o producție totală de hidrocarburi de 8,36 milioane barili echivalent petrol (bep).

Această cifră marchează o creștere ușoară de 0,04% față de aceeași perioadă din 2024. Deși este o variație aproape nesemnificativă, ea indică o tendință de stabilizare a activității în segmentul de extracție.

Gazele naturale extrase, brut, au însumat 8,26 milioane bep, ceea ce reprezintă o scădere de 0,43%. În schimb, producția de condensat a atins 101.000 bep, cu un salt semnificativ de 64,23%.

Această evoluție contrastează cu stagnarea gazelor și ar putea reflecta o eficiență sporită în exploatarea unor zăcăminte specifice.

Gazele valorificate cresc vizibil, energia electrică scade

În ciuda unei extracții aproape constante, gazele naturale valorificate din producția internă s-au majorat cu 14,66%.

Volumul a ajuns la 1,385 miliarde metri cubi, ceea ce poate fi interpretat drept un semnal pozitiv pentru performanțele comerciale ale companiei. Creșterea indică o cerere susținută sau o optimizare a livrărilor către clienți.

Pe de altă parte, producția de energie electrică a înregistrat un declin abrupt. În trimestrul I din 2025, Romgaz a generat 199,7 GWh, ceea ce înseamnă o scădere de 24,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Această diminuare semnalează provocări în sectorul energetic și ar putea avea implicații asupra strategiei pe termen mediu a companiei.

Stocurile de gaze: injecții în scădere, extracții în creștere

Romgaz a extras din depozite o cantitate totală de 1,213 miliarde metri cubi de gaze naturale, ceea ce reprezintă o creștere de 28,06%.

În același timp, volumul injectat în depozite a fost de doar 33,8 milioane metri cubi, în scădere cu 17,76%. Diferența între cele două valori arată o posibilă ajustare a politicii de stocare, influențată de dinamica pieței sau de cererea sezonieră.

Compania rămâne activă pe mai multe paliere din industria energetică. Printre domeniile principale se numără explorarea geologică pentru descoperirea de noi zăcăminte, producția și distribuția gazului metan, dar și furnizarea de electricitate.

Statul român rămâne principalul acționar

Statul român controlează 70,0071% din capitalul social al Romgaz, menținându-și statutul de acționar majoritar. Din 12 noiembrie 2013, acțiunile Romgaz sunt listate pe Bursa de Valori București.

Pe lângă aceasta, titlurile companiei sunt și suport pentru certificate globale de depozit (GDR-uri), care sunt tranzacționate pe Bursa de Valori din Londra prin intermediul The Bank of New York Mellon.