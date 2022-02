Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit joi despre scandalul momentului privind PNRR.

“Eu nu am acuzat pe nimeni. (…) Am cerut un punct de vedere al Corpului de control”

„Noi nu punem în discuție Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Vrem transparență, obiectivitate, criterii clare pe care poate să le înțeleagă oricine”, a spus Alexandru Rafila, joi, într-o conferință de presă.

„Problema legată de consultanță, apărută în dezbatere publică, e una serioasă. Agenţia Naţională de Investiţii în Sănătate (ANIS) nu face consultanță pentru toate cele 25 de spitale din acest proiect. Se ocupă de spitalele regionale – cele 3 – finanțate din alți bani.

Acolo mi s-a părut că e puțin ciudat că într-o agenție cu 70-80 de angajați să fie consiliați de foarte mulți experți internaționali. În 5 milioane euro intră și training pentru angajați, iar consultanța e de cinci ori mai mare.

Eu nu am acuzat pe nimeni. Nu am spus că e legal sau ilegal. Am cerut un punct de vedere al Corpului de control – un organism independent.

L-am adus în transparență astfel ca cetățenii să cunoască punctul de vedere. Noi nu vrem să punem în discuție PNRR, ci să să pune la dispoziția unităților medicale ceea ce au nevoie pentru a funcționa în folosul oamenilor”, a afirmat Rafila.

Totodată, Alexandru Rafila a vorbit, joi dimineața, despre un conflict de interese în perioada în care doi foști angajați USR din Ministerul Sănătății ar fi lucrat la realizarea proiectului de sănătate din PNRR.

Potrivit unor surse din minister, ei ar fi fost angajați în același timp, la Banca Europeană de Investiții și la Banca Mondială, instituțiile care ar fi urmat să ofere consultanță de 25 de milioane de euro.

Alexandru Rafila, umilit de USR!

Cristian Ghinea a reacționat dur după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre Planul Național de Redresare și Reziliere (PNRR) al României. Astfel, fostul ministru USR al Investițiilor Europene l-a acuzat pe social-democrat de lipsă de onestitate.

„Rafila în acțiune, la munte și la mare! Cine avea iluzii că Rafila e un expert onest, nimerit din greșeală în gașca de PSD, poate se convinge acum. Ați urmărit scandalul de azi (dacă nu, vedeți postul precedent). Ce face Rafila de azi dimineață? Dă ziariștilor niște poze. Zicând că e mare chestie secretă care arată ceva nemaipomenit de îngrozitor și va spune mâine în conferință de presă.

Ce le-a dat ziariștilor? E secret, dar vă spun eu. Pozele astea. Care ce arată? Niște costinguri de asistență tehnică din PNRR. Nu cele finale trimise la Comisie, ci unele intermediare, cu mâzgălituri. A căutat prin coșul de gunoi probabil. Deci, ce arată pozele? Sunt elementele de cost de care am vorbit azi dimineață, eu mai schematic, Ioana Mihăilă cu detalii.

Ce a scris Ioana dimineață pe Facebook, publică Rafila mâine și împrăștie azi la presă că e mare secret. Asta în caz că îl bănuiați de onestitate. Dacă tot mai aveți o urmă de îndoială, mai aflați ceva: costingurile au fost publicate de noi atunci când le-am trimis la Comisie. Adică sunt deja publice. Am fost singurul guvern care am publicat anexele.

„Te știam puturos, dar măcar părea că ai o privire inteligentă”

Înțeleg că Rafila a ajuns cu cititul la ciorne, sper să citească rapid că are de livrat în martie criteriile de alegere a spitalelor și operaționalizarea ANDIS. ALTFEL SE BLOCHEAZĂ PNRR. Ce ne spun pozele mega-secrete de la coșul de gunoi?

Că pentru a face 25 de spitale cu 1,7 MILIARDE EURO avem cheltuieli de 30 de milioane pentru ca Agenția specializată să fie operațională, să poată organiza licitații, proiecte pentru spitale moderne, supraveghere de șantier. Numai un specialist în bigudiuri se poate mira că are fonduri de asistență tehnică de 1,7% la proiecte de făcut spitale.

Rafila, ți s-a dezumflat operațiunea de intoxicare. Te știam puturos, dar măcar părea că ai o privire inteligentă. Fii atent că îți dau un sfat bun și gratis: dacă nu vrei banii ăia de asistență tehnică, poți să nu îi iei. Faci spitalele cu experții PSD. Nu se întâmplă absolut nimic, odată costingurile acceptate de către Comisie, statul membru poate folosi banii și altfel dacă livrează ce a promis. Este clarificare dată recent de Comisie. Nu aveți oameni care să urmărească pe bune domeniul, știți doar scandal, isterie, acuzații aberante și să cumpărați televizoare la minister. Apoi vă mirați că reacționez. Apropo, în cei șapte ani de acasă, eu am învățat că nu ai voie să minți. Hai, la muncă, la făcut spitale!”, a scris Cristian Ghineape Facebook.