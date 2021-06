Lumea Justitiei a dat noi detalii din cazul privind spectaculoasa operatiune de preluare a unui hotel din Eforie Nord prin manevre acuzate ca fiind frauduloase, in care implicata este familia fostului sef al Vamii Constanta, Cadir Sunai. Operatiunea a facut obiectul unui dosar instrumentat beton de catre cunoscutul si profesionistul procuror Teodor Nita de la Parchetul Curtii de Apel Constanta. Dosarul referitor la preluarea hotelului a fost inchis in mod bizar la aproximativ doua luni dupa ce procurorul Teodor Nita facuse o serie de inculpari si, logic, mai avea un pas pana la trimiterea cauzei in instanta, dar si dupa ce acelasi Teodor Nita a iesit din dosar din cauza unei incompatibilitati descoperite la un an de la inceperea anchetei, susține sursa citată.

“Tocmai modul in care a fost clasat acest dosar face obiectul unei plangeri penale depuse la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) de catre cel care se considera ca a fost inselat de catre familia lui Cadir Sunai. Este vorba despre Ablachim Nutfi, asociatul familiei lui Cadir Sunai, care detinea jumatate din hotelul despre care se acuza ca a fost preluat cu forta de familia Cadir Sunai”, a arătat sursa menționată.

Cum s-a petrecut totul

Astfel, in 28 mai 2019, Ablachim Nutfi a depus plangere la SIIJ impotriva procuroarei Iuliana Mircea de la Parchetul Curtii de Apel Constanta, cea care a a clasat dosarul privind preluarea hotelului in care procurorul Teodor Nita facuse mai multe inculpari, dar si impotriva procurorului general al Parchetului Curtii de Apel Constanta Gigi Valentin Stefan, cel care a confirmat ordonanta de clasare a procuroarei Iuliana Mircea. Concret, procuroarea Iuliana Mircea de la Parchetul Curtii de Apel Constanta este acuzata de abuz in serviciu si favorizarea faptuitorului, iar seful Parchetului Curtii de Apel Constanta Gigi Valentin Stefan de trafic de influenta, luare de mita si favorizarea faptuitorului pe motiv ca i-a asigurat protectie lui Cadir Sunai.

De asemenea, in aceeasi plangere penala fostul sef al Vamii Constanta Cadir Sunai este acuzat de cumparare de influenta si dare de mita, fostul deputat Amet Verol de trafic de influenta, iar administratiorul unei societati comericale tot de trafic de influenta.

mai multe aici

Sursa foto: Dreamstime