Anamaria Prodan a fost invitată la postul Realitatea Plus, unde a vorbit despre repercusiunile pe care divorțul îl are asupra copiilor ei. Ea i-a reproșat lui Laurențiu Reghecampf relația extraconjugală, care a dus la destrămarea căsniciei lor și a comentat imaginile apărute recent în presă în care acesta apare alături de Corina.

Totul a fost întrerupt în momentul în care Laurențiu Reghecampf i-a transmis un mesaj moderatorului emisiunii, Laurențiu Botin.

„Nu aveți voie să folosiți numele meu, aveți notificare la CNA! Nu este în regulă să vorbiți despre niște minori, nu mai vorbiți despre copiii mei”, le-a transmis antrenorul Craiovei.

Laurențiu Botin i-a răspuns însă că poate intra în direct dacă dorește să comenteze ceva.

„Dacă vrei să intrați în direct, vă invit cu cea mai mare larghețe”.

Laurențiu Reghecampf a trimis de această dată un mesaj Anamariei Prodan în care i-a spus că încă este soția sa.

„Ai înfățișare de divorț, pe 7 februarie 2022”, i-a spus Laurențiu, iar impresara i-a răspuns scurt: „Vă dați seama cât de mic poate să fie?”

Scandal în direct între cei doi soți

După miezul nopții, Laurențiu Reghecampf a intrat în direct și a încercat să clarifice anumite aspecte, dar a fost mereu întrerupt de Anamaria Prodan. Printre acuzațiile lansate de aceasta este aceea că a golit conturile familiei.

„N-aș vrea să vorbesc cu tine, aș vrea să vorbesc cu Laurențiu (n.r – moderatorul emisiunii). V-am trimis o simplă notificare, pe care am trimis-o tuturor, să nu se discute despre viața mea privată. Dacă vreți să țineți cont sau nu, e treaba voastră”, a spus Laurențiu Reghecampf.

„Păstrează-ți decența și fii mulțumit că ai avut oportunitatea să intri în direct la acest post, unde eu sunt patroană. Dar să-ți fie rușine pentru tot ce ai făcut cu viața ta în ultimii trei ani și tot ce ai făcut acestei familii! Nu faci decât să-ți câștigi ura copiilor tăi cu acest pictorial pe care trebuie să-l ai alături de toți copiii tăi, nu alături de această domnișoară care ne terorizează de 3 ani!. Ai transferat banii noștri din conturile noastre în conturile domnișoarei. Dacă nu era averea mamei mele, Anamaria și copiii ei erau în stradă acum. Foarte frumos pictorialul, dar ai uitat de Sfântul Nicolae, ai trimis bani copilului prin șofer. Ai spus că nu vrei să-l vezi, că îți aduce COVID!”, i-a răspuns Anamaria Prodan.

Nervos, Reghecampf a închis telefonul, dar a revenit puțin mai târziu în direct. El a mărturisit că are niciun scandal cu Anamaria Prodan, ci doar un proces.

„Întrebați-o pe Anamaria despre scandal. Eu nu am niciun scandal cu ea, noi doar avem un proces. Am lămurit deja discuția despre pozele care au apărut în presă cu Ana dezbrăcată. E adevărat, mi le-a trimis pe mail, dar le-am șters. Am încurajat-o să meargă la Poliție”, a spus acesta.