Alexandra Dinu, surprinsă la braț cu Ziv Tetelman!

Alexandra Dinu a fost surprinsă în urmă cu o zi la braț cu Ziv Tetelman, soţul Ralucăi Sandu.Chiar dacă ei doi și-au șters toate fotografiile pe care le aveau împreună pe reţelele de socializare, nu au confirmat că relaţia lor s-a terminat în mod oficial, potrivit informațiilor transmise de spynews.ro

Alexandra Dinu și Ziv Tetelman au fost surprinşi în zona Herăstrau, zona unde locuiește fosta soție a lui Adrian Mutu. Aceasta a ieșit din apartament alături de Ziv Tetelman înainte de a merge pe drumuri separate.

S-au întâlnit, din nou, la puțin timp

Totuși, despărțirea nu a durat. La puțin timp după, omul de afaceri s-a întâlnit din nou cu Alexandra Dinu. Cei doi au plecat împreună spre un magazin foarte scump din Capitală, apoi la restaurantul unui hotel din zona centrală. De asemenea, aceștia nu au stat mult timp în zona respectivă, cel mai probabil din cauza aglomerației, conform sursei menționate.

Mai apoi, Alexandra Dinu și Ziv Tetelman au oprit la un supermarket înainte de a merge spre vila din Corbeanca a omului de afaceri. Trebuie menționat că jurata de la „Românii au Talent” a rămas la reședința respectivă.

Cine este Ziv Tetelman

Omul de afaceri deține mai multe firme în domeniul construcțiilor și al sistemelor de ventilație, dar și de climatizare, lucru care îi aduce lunar sume uriașe de bani. Totodată, Ziv Tetelman și Raluca Sandu au împreună un băiat pe nume Jonathan. În plus, Raluca mai are un copil din relația cu Crio Castellano, în timp ce afaceristul mai are doi băieți din prima lui căsnicie.