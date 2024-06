Scandal la Euro 2024! La scurt timp după ce echipa națională de fotbal a României a învins (scor 3-0) fotbaliștii ucraineni, un fake news (o știre falsă) despre suporterii români a devenit virală în mediul online.

Pe rețelele sociale a apărut un clip video în care se pretinde că suporterii români au scandat numele președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la meciul de fotbal România-Ucraina de la stadionul de fotbal din München, Germania. Videoclipul respectiv a atras atenția inclusiv presei britanice.

Centrul pentru Comunicare Strategică din Ucraina (StartCom UA) a dezmințit videoclipul ca fiind o știre falsă. Ba mai mult, a demonstrat că sunetul adăugat la montaj provine dintr-o secvență în care Vladimir Putin era înjurat pe stadionul de fotbal.

În filmarea respectivă se văd suporteri români pe Allianz Arena din München, Germania. Oamenii sunt filmați din spate, unii dintre ei bucurându-se cu mâinile ridicate. La un moment dat, se aude scandarea „Putin! Putin!”. Niciun suporter român nu este filmat frontal, astfel încât să se poată observa eventual mișcarea buzelor.

În plus, gesturile mâinilor nu sunt sincronizate cu scandarea lor, cum se întâmplă de obicei pe stadioane de fotbal.

Centrul pentru Comunicare Strategică din Ucraina (StratCom UA), o entitate guvernamentală înființată pentru a contracara dezinformările Rusiei în contextul războiului din Ucraina, a analizat clipul video și a dat asigurări că este un fals.

În replică la acest clip demontat, a apărut un alt clip video, de unde provine de fapt scandarea originală, în care Vladimir Putin este înjurat. Înregistrarea provine de fapt de la meciul de fotbal Austria-Ucraina (scor 1-0) din Campionatul European 2020.

Nice 🇷🇺 Propaganda try with a manipulation of the audio track:

Romanian 🇷🇴 fans were chanting in Munich 🇩🇪 in the stadium today:

“Putin — huilo! (Putin is an Asshole)” during the football match

Romania 🇷🇴 vs. Ukraine 🇺🇦 #EURo2024 #ROUUKR

— @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) June 17, 2024