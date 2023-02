Dani Oțil este de ceva timp proprietarul unui restaurant din București. Prezentatorul TV și-a deschis afacerea cu puțin timp înainte de pandemia de COVID-19.

Scandal în restaurantul lui Dani Oțil

Recent, prezentatorul matinalului de la Antena 1 a povestit o situație mai puțin plăcută petrecută în restaurantul său. El s-a plâns că unii români nu sunt deloc politicoși, iar unii sunt chiar puși pe scandal.

„Sunt proprietar de restaurant și credeți-mă…avem niște țărănoi printre noi. Cu niște mega mașini, de ar trebui să vină Virgil (Virgil Mănescu, educator de etichetă, protocol și diplomație-n.red) să vă dea la palmă fiecăruia.

În schimb, niște aere…vai de capul meu. Mi-a certat unul un ospătar. Deci și-a băgat și i-a luat pe toți…s-a simțit și ciolanul din bucătărie. A tresărit la un moment dat. După care, sigur că el a zis: ‘Sunt cu o femeie aici, cum puteți să-mi faceți așa ceva?’. Dobitocule! Ieși afară în primul rând!”, a povestit Dani Oțil în timpul emisiunii pe care o prezintă la Antena 1.

Vedetele, surprinse de prețurile din restaurantul lui Dani Oțil

Unele vedete au rămas surprinse de prețurile pe care le are Dani Oțil în restaurantul său. La un moment dat, comediantul Mihai Bobonete a povestit o întâmplare petrecută în restaurantul prezentatorului TV.

Mihai Bobonete a povestit că a fost surprins de nota de plată pe care a avut-o după ce a mâncat ceva în restaurantul lui Dani Oțil.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: ‘Eu cred că ‘Neața cu Răzvan și Dani’ rămâne doar cu Răzvan’. Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită.

Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin.”, a povestit Mihai Bobonete, în urmă cu doi ani.

În restaurantul lui Dani Oțil, o porție de cartofi prăjiți costă 19 lei, un piure de cartofi simplu costă 24 de lei, o porție de spaghete carbonara costă 58 de lei, iar o pulpă de țară costă 68 de lei.