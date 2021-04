Predecesorul ei la conducerea Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, tot la 19 ianuarie 2021, o indemnizație de 140.000 de lei, pentru anul fiscal precedent. Anca Dragu a preluat funcția de director general adjunct al E.ON România la începutul anului 2019.

În noiembrie 2020, poliția a efectuat zeci de percheziții la sediile Delgaz Grid, E.ON România, suspectată că ar fi falsificat date astfel încât tarifele să fie mărite artificial.

“Din cercetări a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 2018-2019, la nivelul unuia dintre centrele de operaţiuni ale societăţii ar fi fost modificate fişe de defect, raportându-se un număr mai mare de defecte cu pierderi de gaze naturale. Astfel, ar fi crescut, în mod artificial, consumul tehnologic la nivelul societăţii, care ar fi fost transmis, lunar, către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi ar fi fost acceptat la stabilirea tarifelor de distribuţie a gazelor naturale, impactul valorii totale fiind de 10,4%”, arată Poliția Alba, transmite news.ro.

Soțul Ancăi Dragu a fost, până în 2016, salvamar (maitre-nageur) la o piscină din Belgia și a ajuns director general al BTT în perioada în care soția sa era ministru de Finanțe în guvernul Cioloș. BTT este o societate care ține de ministerul Tineretului și Sporturilor. Acum, el este director la o firmă controlată de BTT, Perla Costineștiului și unul din administratorii BTT.

Anca Dragu, despre demiterea lui Vlad Voiculescu

Preşedintele Senatului, Anca Dragu (PLUS), a declarat că demiterea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii a fost un gest unilateral al premierului Florin Cîţu şi că ar fi vrut să nu existe momentul de miercuri dimineaţă, transmite news.ro.

„Nu vorbim la trecut, vorbim la viitor şi ştiţi bine că am făcut eforturi în decembrie să punem la punct această coaliţie de guvernare. Am lucrat foarte mult la program, fiecare dintre cele trei partide ce compun coaliţia. Am venit cu un guvern, cu un program şi am început implementarea programului.

Avem o sincopă, dar… S-a tot folosit termenul de criză politică. Eu sunt economist. În economie, o criză înseamnă ceva profund, ceva care durează foarte mult timp, în care se pierd locuri de muncă, ai creştere economică negativă, deci e ceva puternic. Nu mă simt confortabil să spun că e criză politică ce se întâmplă acum. Dar, într-adevăr, avem, ne-am trezit cu această situaţie total neplăcută în care premierul l-a demis pe unul dintre miniştri, pe ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Şi a fost un gest unilateral, fără discuţie, dincolo de orice limită şi de orice dialog firesc în cadrul coaliţiei”, a declarat Anca Dragu, duminică, la Prima TV.