Epidemiologul Octavian Jurma a vorbit, marți, despre valul cinci de COVID-19, care a afectat deja mai multe țări din Europa. Acesta a spus cât de aproape este noul val de România şi ce putem face pentru a evita creșterea numărului de infectări.

Octavian Jurma a precizat că abia după 1 decembrie vom afla exact dacă vom rămâne într-o zonă între 2.500-3.000 de cazuri pe zi. Mai mult, epidemiologul a explicat şi ce se întâmplă cu imunitatea dobândită în această perioadă.

„Valul 5 din Occident este acest val al nevaccinaților şi al persoanelor care au trecut prin boală cu mai mult timp în urmă. La noi, acest val este în desfășurare, încă nu am ieșit din el. Noi nu am avut o perioadă în care autorităţile să protejeze prin măsuri stricte de carantină infectările şi astfel valul să fie limitat.

De aceea, la noi valul 4 şi 5 din Occident se confundă, dar pe de altă parte am şi ieșit mai repede din el, cumva suntem anticiclici. Probabil că în România va urma o perioadă de platou, chiar dacă va fi un platou relativ înalt. Abia săptămâna viitoare vom vedea impactul deschiderii şcolilor şi a măsurilor de relaxare anunțate.

Deci după 1 decembrie vom afla real unde ne vom situa, dacă vom continua să coborâm sau dacă vom rămâne într-o zonă între 2.500-3.000 de cazuri pe zi sau mai mult. Însă imunitatea dobândită în această perioadă va scădea suficient de mult, după calculele mele, abia în jurul primăverii.

Cea mai mare problemă este numărul de vaccinări. Dacă am fi continuat să ne vaccinăm cu o rată de 100.000 de vaccinări pe zi am fi evitat cu totul valul cinci pentru că am fi avut în martie 75% din populaţie vaccinată”, a explicat epidemiologul Octavian Jurma, la un post TV.

Bilanț COVID-19, 23 noiembrie

Până astăzi, 23 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.766.987 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.116 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.653.179 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.736 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 49 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 55.386 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 22.11.2021 (10:00) – 23.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 273 de decese (121 bărbați și 152 femei), din care 30 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Covasna, Caraș Severin, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Galați, Harghita, Iași, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Maramureș. Mureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Hunedoara,Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.