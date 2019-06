Probleme immense în PSD. Partidul e foarte aproape de implozie și de dispariție. Un fost șef al social democraților a dat de pământ cu aceștia. Mai mult, Ponta se jură că nu va candida la alegerile prezidenţiale din 2019.

„Trebuie sa ai un partid mare ca sa te baţi la alegerile prezidentiale. Pro Romania e un start up. M-am grabit in 2015. De ce sa ma grabesc a doua oara. Sa fii presedintele unei tari presupune maturitate. Experienţa de viaţă contează foarte mult”, a punctat Victor Ponta.

Liderul Pro România propune coaliţiei de la putere un candidat comun de centru-stânga care să intre în turul doi și de ce nu să câștige alegerile, dacă Klaus Iohannis pleacă la Bruxelles. „Am zis că mi-aș dori ca la alegerile prezidențiale să fie un candidat de centru-dreapta și un candidat de centru-stânga. Altfel, PSD singur nu intră în turul doi. Dl Tăriceanu cu ALDE, la fel, nu intră în turul doi. Sunt conștient că nici Pro România. Este un partid mic, la început. (…) Ar fi pentru prima dată. În schimb, în partea dreapta au mai fost candidați. De exemplul dl Băsescu, candidat al Alianței D.A., au mai fost situații. (…) Dacă suntem în stare să găsim un candidat susținut de toți are șanse să intre în turul doi. Nu știu dacă va câștiga sau nu, dar măcar intră în turul doi și există o competiție. Altfel, la toamnă lăsăm politica pentru alții”, a spus Victor Ponta.

Cât despre candidatul comun, Victor Ponta a spus că el trebuie agreat de cei de la PSD, ALDE și Pro România. „Trebuie să fie o persoană care să unească pe toată lumea și care să aibă o imagine internațională foarte bună și o persoană mai puțin radicală. (…) Noi am venit și cu o propunere: Sorin Cîmpeanu. Este foarte respectat și de ALDE, și de PSD. Este președintele Agenției Mondiale a Francofoniei, a fost ministru al Educației, rector, prim-ministru interimar, chiar dl Iohannis l-a numit, deci nu poți să spui că nu-i bun. Nu înseamnă că dacă nu-l vreți pe Câmpeanu, ne luăm jucăriile și am plecat. Faceți voi o propunere mai bună. (…) Dacă reușim să găsim o personalitate de centru, de centru-stânga s-ar putea să intrăm în turul doi și dacă dl președinte pleacă la Bruxelles sunt șanse să și câștige acest candidat”, a mai spus Ponta.

Victor Ponta a comentat intrarea lui Eugen Teodorovici în lupta din interiorul PSD pentru desemnarea candidatului care va reprezenta partidul la alegerile prezidențiale. „Ministrul de Finanțe este un om antipatic, nepopular, dar care spune întotdeauna adevărul și are grijă de cămară. Dacă vrei să fii popular și vrei să iei și voturi, nu te faci ministru de Finanțe. Asta e regula în toate țările democratice. În toate țările democratice, ministrul de Finanțe este cel care zice: nu am bani. Eugen spune la toată lumea că are, ceea ce este neadevărat, că n-are”, a comentat Victor Ponta.

Te-ar putea interesa și: