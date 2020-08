Ies la iveală amănunte incredibile despre liderii unui important partid din Parlamentul României care ar putea ajunge chiar la guvernare după alegerile parlaentare de la finalul acestui an.

USR PLUS este luat la țintă pur și simplu. Sunt acuzații fără precedent la adresa șefilor partidului, Dan Barna și Dacian Cioloș. Nici Vlad Voiculescu, Stelian Ion și Claudiu Năsui nu au scăpat de acuzațiile lui Lucian Duță. Corupție sau legături cu Securitatea sunt doar câteva dintre acuzațiile lui Duță.

„USR-PLUS este partidul oamenilor noi care nu au legături cu Securitatea și mai ales nu sunt corupți !

Acest adevăr este susținut cu tărie de următoarele date:

1.Liderul USR ,Dan Barna este acuzat de Rice Project de furt din banii europeni împreună cu sora sa!

2.Dacian Cioloș a făcut armata la trupele de Securitate și păzea casa in care era arestatăDoina Cornea,celebru dizident din vremea comunismului!

3.Vlad Voiculescu ,președinte PLUS al organizației București ,are un tată condamnat pt turnătorii ordinare la Securitate!In plus ,bunicul lui făcea parte din rețeaua Securității care opera la Viena!

4.Claudiu Năsui ,este nepotul unor oameni de bine (a se citi ofițeri de Securitate) care au dat cel mai mare tun financiar din anii ‘90 ,respectiv afacerea Motorola!

5.Roxana Wring ,fosta șefă USR -București ,a fost forțată sa demisioneze din funcție după ce a fost dovedită ca a colaborat cu Securitatea!

6.Stelian Ion,lider USR și candidat la Primăria din Constanța ,fals in declarații (respectiv a declarat ca suferă de un handicap) pt a beneficia de o casă socială !

Sincer…m-am plictisit sa-i enumăr !Dar nu pot să nu observ că negura prostiei a pus stăpânire pe o mare parte din România!”, a scris Duță pe o rețea de socializare.

Lucian Duță este fostul șef al CNSAS. Și acesta are probleme mari cu legea. A fost acuzat că a luat o șpagă de aproape 7 milioane de euro, iar oamenii legii au cerut 12 ani de închisoare pentru acesta.