Se pare că prințul Harry își dorește tot ce este mai bun pentru Archie, iar în calitate de președinte al organizației African Parks, acesta a vorbit în cadrul unui raport anual al organizației despre viața sa de familie, informează Elle.

„De când am devenit tată, simt cu atât mai mult presiunea de a ne asigura că putem oferi copiilor noștri viitorul pe care îl merită, un viitor plin de posibilități și oportunități.

Îmi doresc să le putem spune copiilor noștri că, atâta vreme cât avem determinarea unui grup extraordinar de indivizi dedicați, am făcut ceea ce era necesar pentru a restabili aceste ecosisteme esențiale”, a spus prințul Harry.

De ce au renunțat la titlurile regale?

În ceea ce privește renunțarea la titlurile regale, se pare că prințul Harry și Meghan Markle au decis acest lucru cu mult înainte de căsătorie.

În biografia oficială a cuplului „Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, care se va lansa în luna august a acestui an, va fi dezvăluit momentul în care Prințul Harry și Meghan Markle au discutat pentru prima dată despre decizia de a renunța la titlurile regale.

„Decizia era discutată cu mult înainte ca ei să se căsătorească. Adevărul este că Prințul Harry a fost nefericit foarte mult timp. El și Meghan Markle au început să vorbească să meargă în această direcție înainte să facă nunta”, a declarat o sursă pentru The Sun.

În urmă cu ceva timp, în anul 2019, prințul Harry a fost păcălit de două persoane care s-au dat drept Greta Thunberg și tatăl ei, iar cu această ocazie el a vorbit deschis despre ruptura de casa regală britanică.

„Această decizie cu siguranță nu a fost una ușor de luat, însă este cea mai bună decizie pentru familia noastră, decizia potrivită pentru ca eu să îmi pot proteja fiul. Și cred că sunt o mulțime de oameni în această lume care sunt de acord cu noi și ne respectă pentru că am decis să punem familia pe primul lor”, spunea Harry la acel moment.