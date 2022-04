S-a aflat cine îi ia locul lui Iohannis! Nimeni nu se aștepta la asta. Este informația momentului

Sociologul Mirel Palada a fost invitat în emisiunea lui Robert Turcescu de pe youtube-ul EVZ Capital, acolo unde a precizat că fostul șef DNA, Laura Codruța Kovesi, se află pe un trend ascendent în toate sondajele de opinie din ultima perioadă.

Sociologul a declarat că șapte sondaje arată că fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție este favorită pentru alegerile prezidențiale din 2024. Concret, ea ar putea fi cea care îi va lua locul lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

”În cazul în care Kovesi ajunge în turul 2 – asta e o discuție separată dacă va ajunge în turul 2 – indiferent de contracandidat, nu contează că e Ciolacu, Rafila, Ciucă, Firea, Geoană, Iisus, îi bate pe toți cu o mână la spate. De la diferențe notabile de 2 la 1 până la deferențe de cel puțin 10 puncte procentuale cu Firea sau cu Geoană. Concluzia e: rugați-vă la Dumnezeu să nu care cumva să găsească doamna Kovesi un vehicul politic”, spune Mirel Palada, citat de evz.ro.

Sociologul a adăugat că măsoară rezultatele încă din ianuarie 2021 și că 7 sondaje la rând i-au dat același rezultat.

”După 10 ani de Băsescu și 10 ani de Iohannis, cel mai bun lucru pe care îl merită România e încă 10 ani cu Kovesi. Măsor din ianuarie 2021, am măsurat 7 sondaje la rând, mi-a ieșit fix același lucru”, a declarat sociologul.

Ce spune Nicolae Ciucă despre alegerile prezidențiale

Premierul a fost întrebat la Palatul Parlamentului dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2024, având în vedere că în prezent ocupă funcția de președinte al PNL.

„Nu eu îmi exprim această opinie. Candidatul la prezidențiale din partea PNL va fi nominalizat de către Partidul Național Liberal”, a declarat Nicolae Ciucă.

De asemenea, acesta a explicat și că nu există posibilitatea să își piardă funcția de președinte al PNL, în cazul în care nu va mai fi premier.

„Nu are nicio legătură. (…) Vă referiţi la înţelegerea care a existat la constituirea coaliţiei atunci când se rotesc persoanele în funcţia de premier? În momentul de faţă nu cred că se pune problema şi nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce se va întâmpla peste un an de zile pentru că avem foarte multă treabă de făcut acum. Românii aşteaptă de la noi să rezolvăm probleme care au o dinamică aparte şi îi afectează. (…) Am văzut termene pentru mandate în administraţie, în politică nu există termene”, a explicat Ciucă.