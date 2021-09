S-a aflat cine este noul șef de la CFR Călători. Detalii despre trecutul său (SURSE)

S-a aflat cine este noul șef de la CFR Călători. El are o legătură importantă cu societățile de cale ferată. Acesta are studii de securitate la Colegiul Național de Apărare. În plus, a avut de-a lungul timpului numeroase funcții de conducere în societățile de cale ferată. Despre cine e vorba?