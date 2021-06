Un deputat lansează acuzații grave după vânzarea CFR Marfă

Potrivit celor spuse de Natalia Intotero, județul Hunedoara „bate pasul pe loc” iar minerii sunt nevoiți „să stea blocați în subteran să protesteze pentru a-și primi drepturile salariale.”.

„În acest puzzle al apocalipsei care aparține actualului Guvern, județul Hunedoara bate pasul pe loc. Cu puțin timp în urmă, minerii s-au văzut nevoiți să stea blocați în subteran să protesteze pentru a-și primi drepturile salariale. Din partea guvernanților, nicio reacție! Nimeni, dar absolut nimeni nu a venit în județ să îi asculte. Cât despre viitorul Termocentralei Mintia, ieri am aflat de la tribuna Camerei Deputaților că se dorește vânzarea ei. Guvernanți, de ce vreți să vindeți România? Ce să mai vorbim despre CFR Marfă. Se cunoaște deja că peste 100 de oameni, numai din județul Hunedoara, vor rămâne fără loc de muncă”, a declarat deputatul PSD de Hunedoara, Natalia Intotero.

O inconsistență a deciziilor

De asemenea, deputatul PSD susține că PNRR a fost transformat de către coaliția de guvernare într-un program al „celor puțini și norocoși, al primarilor județelor care susțin actualul Guvern” iar acest lucru „nu este cinstit”.

„În acest an și jumătate de guvernare a coaliției PNL, USR PLUS și UDMR am avut parte doar de vizite ale liderilor acestora în teritoriu în scop electoral. În acest an am aflat cu toții ca alocațiile nu se măresc, că pensiile sunt înghețate, salariile sunt plafonate și că nu există măsuri concrete pentru susținerea mediului de afaceri. Totodată, am aflat de la ministrul muncii că aproximativ 1 milion de români din diaspora, s-au întors în ultimul an în România.

Pentru aceștia nu a fost luată nicio măsură pentru a-i încuraja să rămână aici, acasă. Aceeași inconsistență a deciziilor o regăsim și în cazul ministrului educației, care ignoră posibilitatea de a-i susține pe copiii recent întorși în țară să se integreze în sistemul de educație.Și asta nu este tot! Aflăm din presă că, Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost transformat de coaliția de guvernare în programul național al celor puțini și norocoși, al primarilor județelor care susțin actualul Guvern. Nu este drept, nu este cinstit ceea ce se întâmplă. De ce acest Executiv alege să îi pedepsească pe cetățenii acestei țări?”, a completat deputatul.

