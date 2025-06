Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, a stârnit controverse după ce a prezentat public structura veniturilor sale lunare, în cadrul unei conferințe de presă susținute joi. Oficialul a explicat sursele financiare care îi permit să dețină mai multe proprietăți în Dubai, chiar dacă este angajat al statului. De asemenea, Preoteasa a criticat salariile oficialilor din Guvern, inclusiv ale miniștrilor, considerându-le insuficiente pentru responsabilitățile pe care le au.

În fața jurnaliștilor, Traian Preoteasa a detaliat componența veniturilor sale lunare: „Am venituri de 11.000 de euro pe lună”, a spus el, explicând că salariul său de la CFR Călători este de 5.500 de euro.

La această sumă se adaugă o chirie de 3.500 de euro pe lună, pe care o primește pentru o proprietate închiriată în Dubai, precum și o altă chirie în România, în valoare de aproximativ 600 de euro. Totodată, el primește o indemnizație de 3.500 de lei (aproximativ 600 de euro) ca membru în Consiliul de Administrație al Metrorex.

Directorul CFR Călători a fost întrebat despre modul în care a achiziționat și finanțat proprietățile din Dubai, mai ales în contextul statutului său de angajat al statului român. El a oferit o explicație detaliată:

„În concepţia unora probabil angajaţii statului trebuie să fie săraci lipiţi pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai pe chiria din Dubai. Am peste 11.000 de euro pe lună. (…) Dacă luaţi veniturile, am peste 11.000 de euro pe lună şi nu plătesc nicio rată. Este un contract de vânzare-cumpărare, care este suma totală a apartamentului.

La întrebarea cum poate un angajat al statului să își permită astfel de investiții, Preoteasa a replicat: „Ce înseamnă angajat al statului? trebuie să mor de foame?”

Subiectul financiar a fost legat și de situația delicată în care se află CFR Călători, compania de stat condusă de Preoteasa, care riscă să intre în incapacitate de plată.

Întrebat dacă veniturile sale din chirii sunt în contradicție cu dificultățile financiare ale companiei, el a răspuns direct:

Acesta a mai spus că poate explica veniturile sale în mod defalcat:

Critici dure la adresa salariilor oficialilor:

Una dintre cele mai comentate declarații ale lui Traian Preoteasa a fost cea referitoare la salariile miniștrilor români, pe care le consideră derizorii în comparație cu responsabilitatea funcțiilor.

Într-o comparație menită să sublinieze diferențele mari între salariile din România și cele din străinătate, Preoteasa a declarat:

„Asta e deja o glumă. Eu nu am nicio vină că preşedintele are un salariu care ar trebui să fie de zece ori mai mare. Am înţeles că salariul ministrului este de 13.000 de lei pe lună. Nu poţi să conduci nişte ministere şi sunt 15-20 de oameni în România, să le dai 13.000 de lei. Nu este vina noastră că preşedintele nu are 100.000 de euro. Când m-am dus în Dubai să le spun ce salariu am, mi-au spus ”din ce ţară africană” vin. Şi am spus că 5.000 de euro are premierul. Evident că m-am simţit prost. Dar asta e realitatea. (…) Nu poţi să conduci o scară de bloc cu 13.000 de lei, dar o ţară? Sunt foarte de acord ca preşedintele să aibă 100.000 de euro cel puţin pe lună net. Un şofer în Dubai are 9.000 de euro pe lună.”